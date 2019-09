Solo para ricos: vestirse con la marca Messi cuesta más que la canasta básica

Lionel Messi lanzó finalmente la semana pasada una colección de ropa diseñada por Virginia Hilfiger y dirigida por su hermana, María Sol Messi, que está inspirada en su vida y que "juega" con los colores del Barcelona y de Argentina.

Así lo explicó durante el lanzamiento en Barcelona la diseñadora, hermana de Tommy Hilfiger, quien detalló que las prendas están confeccionadas con tejidos "funcionales" y tratan de transmitir el ADN "del fútbol y del pasado de Leo".

"Nuestro objetivo es permanecer fieles a la figura de Leo y superar los límites de lo que significa ser un icono mundial del fútbol y un deportista que sirve de inspiración dentro y fuera del campo, con un estilo de moda 'cool' y clásico", indicó Hilfiger sobre los diseños, que buscan ser "espontáneos y accesibles para todos".

Para ello, se incluyeron detalles como el número diez o el logo con el nombre de "Messi" en casi todas las prendas, que van desde camisas a remeras, pantalones o buzos, con precios que oscilan entre los u$s 40 de la camiseta más económica hasta los u$s 200 de una campera estilo "bomber".

Así, por ejemplo, si uno quisiera vestirse prácticamente por completo utilizando ropa de la marca Messi podría gastar u$s 140 en un pantalón, u$s 70 de una remera de manga larga, y los u$s 200 que cuesta la campera. Es decir un total de u$s 410, que convertidos a moneda nacional da alrededor de $ 24.600.

Y si se le quiere agregar un buzo con capucha serían u$s 170 más, o sea unos $ 10.200.

Con lo que de esta forma, se llega a los $ 34.800, sin contar calzado, medias y ropa interior, que al menos por ahora no forman parte de la colección.

En consecuencia, vestirse con la marca Messi cuesta $ 1800 más que lo que se estipuló es el valor de una canasta básica: $ 33.000

En una nota de prensa, el futbolista señaló que el lanzamiento de su propia línea de moda "es algo de lo que tenía muchas ganas" porque le gusta "explorar diferentes ámbitos que sean interesantes más allá del deporte".

"Siempre trato de aprovechar cada oportunidad de participar en algo nuevo y que me ilusione", afirmó.

La colección está disponible en exclusiva en la tienda online TheMessiStore.com, pero parte de ella estará expuesta en la tienda Santa Eulalia de Barcelona, donde también podrá adquirirse.

María Sol Messi aseguró que toda la familia estuvo "muy involucrada en el proyecto", una colección que describió como "fresca, juvenil y moderna".

Ésta no es la primera incursión de la familia Messi en el mundo de la moda.

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel, y Sofia Balbi, la mujer de Luis Suárez, abrieron una tienda de zapatos en la Avenida Diagonal de Barcelona, en un negocio conjunto con el diseñador Ricky Sarkany. Pero el pasado mes de marzo, y tras menos de dos años desde su apertura, cerró sus puertas.