Recital online de Neo Pistea trap y Aznar: cómo y cuándo ver shows de música en vivo y con banda completa

El negocio de la música en vivo no puede esperar a que las cosas sean como antes, no hay tiempo. La industria debe ingeniárselas para seguir activos, más teniendo en cuenta que es uno de los sectores más postergados en el futuro regreso a la "normalidad".

Ya son varias las empresas y productoras que se están adaptando a la transmisión vía streaming de shows y eventos de forma profesional, más teniendo en cuenta que se cobra una "entrada" por asistir. En los comienzos de la pandemia fue todo bastante casero, hogareño, pero ahora todos se están adaptando.

El ciclo Suena en Vivo es un claro ejemplo de ello. A partir del próximo 12 de septiembre, con la presentación del reconocido trapero Neo Pistea, ofrecerá una serie de conciertos en vivo, vía streaming, con formato profesional desde una sala especialmente diseñada para este nuevo modelo de entretenimiento.

Entre otros artistas confirmados se encuentran Benjamín Amadeo (13/9), Pedro Aznar (19/9) y el pianista Horacio Lavandera (25/10).

Marcelo Dionisio es uno de los factotum de este proyecto. Con gran experiencia en la industria gracias fundamentalmente a sus 10 años como Gerente General de la productora Fenix, es el CEO y Director de Entretenimiento de Foggia, una compañía de "Entretenimiento, Salud y Sustentabilidad" que produce shows en vivo, genera contenido audiovisual para plataformas y tiene una agencia de marketing propia.

Encontraron una vuelta para seguir ofreciendo shows. ¿En que consiste el proyecto?

Esto se creo como una plataforma de streaming para shows en vivo. Se llama "Suena en vivo" y funciona 100% por streaming. Lo hacemos desde nuestro venue, que se llama Sur en Vivo, un lugar en Pompeya con capacidad para 2500 personas, con escenario, sonido, pantallas, todo armado. Lo adquirimos en julio del año pasado y lo habíamos lanzando a fin de año, muy bien, pero nos agarró la pandemia.

Así, empezamos a repensarlo y salimos con este proyecto, aprovechando nuestra primer locación y también bajar costos. ¿Qué vamos a hacer? shows de escenario, la banda completa, siempre respetando todos los protocolos y transmitido por streaming a cinco cámaras. Lo que nosotros le queremos ofrecer a la gente, y que estamos teniendo muy buen nivel de aceptación, es el show en vivo completo, con interacción del artista con el público. No desde el living de la casa, que agarramos una camarita y vemos que sale. Tenemos una plataforma de streaming muy fuerte, bien robusta, con servidores de Amazon, para que funcione bien y fundamentalmente no se caiga.

¿Existe en Argentina algo parecido?

Nosotros somos los primeros en tener una plataforma integrada así. Algo parecido hizo la gente del Movistar Arena, y después los venues se fueron acomodando. La diferencia es que nosotros a los artistas les hacemos la producción integral incluyendo la campaña publicitaria, por eso el resultado que estamos teniendo con ellos, porque le resolvemos todo "llave en mano" como en la "normalidad" que conocíamos.

El tema del vacío que provoca la falta de público ¿como lo solucionan?

Estamos trabajando muy fuerte en el guionado para que tenga un comportamiento tipo programa de televisión, que tenga una dinámica con un moderador en vivo, con el artista hablando con la gente, con la gente votando temas, y estamos trabajando en el sonido ambiente, que se pueda ver el público, una tribuna virtual, estamos buscandole la vuelta.

¿En que plazos están evaluando el regreso de los shows en vivo "normales"?

No somos tan pesimistas. Tarde o temprano el mundo tiene que arrancar de nuevo. Y a medida que se acerque el calor y la vacuna, y se vea que no hay rebrotes constantes, va a haber un protocolo para lugares cerrados, pero va a volver antes de lo que todos suponemos. Yo creo que entre octubre y noviembre ya va a haber un protocolo para lo que es teatro y se va a empezar a ver algún tipo de movimiento. Ahora, funcionamiento pleno no lo esperamos hasta marzo, abril del año que viene, porque hasta que no haya vacuna la única vacuna que tenemos es el distanciamiento, y en los shows es muy difícil mantener a la gente separada.