Premios Grammy: los 10 looks más polémicos de la alfombra roja de la música

Sin dudas una de las noches más esperada del año, la alfombra roja de los Grammy Awards recibió a los artistas musicales más aclamados.

Joy Villa

En su 62ª edición, los Grammy Awards no defraudaron: las estrellas musicales sorprendieron al mundo entero con looks vanguardistas inspirados en lo mejor de sus estilos.

Camila Cabello

Con transmisión en vivo, E! mostró cada detalle de la gran llegada de las celebridades más sobresalientes del año, que estuvo marcada por un homenaje lleno de conmovedores tributos al jugador de básquet profesional Kobe Bryant, quien falleció junto a su hija en un accidente aéreo.

Esperanza Spalding

Desde el Staples Center de Los Ángeles, que ha sido sede de los Grammys desde el año 2000 (a excepción de 2003 y 2018), E! recibió una vez más a las grandes estrellas nominadas quienes compartieron todo sobre sus grandes expectativas, íntimas confesiones y hasta, como ya es de costumbre, anécdotas sobre sus más recientes logros.

James Blake

Con Alicia Keys como presentadora, la ceremonia mostró una seguidilla de números musicales como el de Usher y la legendaria percusionista Sheila E, quienes protagonizaron uno de los mejores momentos con un homenaje a Prince que incluyó versiones de 'Little red corvette!', 'When doves cry' y 'Kiss'. También desfilaron por el escenario, Boyz II Men, Jonas Brothers, Gwen Stefani con Blake Shelton, Tyler the Creator, Ariana Grande y Camila Cabello.

Gwen Stefani

Previo a la transmisión, se entregaron premios en varias categorías, como el caso de mejor álbum de rock, que recayó sobre Cage the Elephant por 'Social Cues'; y mejor álbum pop vocal tradicional, que fue a manos de Elvis Costello & The Impostors, por 'Look now'.

En los rubros latinos, la española Rosalía se llevó el premio al mejor disco de música urbana por 'El mal querer'; su compatriota Alejandro Sanz obtuvo lo propio como mejor álbum pop por '#El disco'; y Marc Anthony y Aymée Nuviola compartieron galardón al mejor disco tropical, por 'Opus' y 'A journey through cuban music', respectivamente.

Ricky Rebel

El premio a la mejor banda de sonido recayó sobre Lady Gaga y Bradley Cooper por la película 'Nace una estrella', mientras que la música de la serie 'Chernobyl' obtuvo el propio en lo referente a series para la pantalla chica.

Entre las curiosidades, la legendaria Gloria Gaynor levantó una estatuilla al mejor álbum gospel por "Testimony" y Willie Nelson ratificó su estatus de gran estrella country al consagrarse en el rubro mejor performance por "Ride me back home".

Lil Nas X

Aunque hubo presencia argentina en cuatro categorías, como el caso del productor Hernán "Don Camel" Sforzini, que compitió en el rubro mejor disco de reggae por "Slly & Robbie vs. Roots Radics. The final battle"; Sebastián Plano en mejor álbum de new age por "Verve"; Che Apalache, por Rearrange my heart", como mejor álbum folk; y Emilio Solla por su labor como arreglador en el disco "La Novena"; ninguno logró alzarse con una estatuilla.

En el caso de Solla, la derrota fue en manos de Jacob Collier, el joven talento que asombró al mundo musical con sus videos en YouTube en donde versionaba clásicos pop con arreglos vocales, y quien en noviembre pasado visitó nuestro país.

En donde sí se notó la presencia argentina fue en el tradicional video que recuerda las figuras fallecidas en el año, en donde se pudo ver la imagen de Alberto Cortez, entremezclado con otras artistas como Joao Gilberto, Ginger Baker, Neil Peart, la sueca Marie Fredricksson de Roxette, José José y Camilo Sexto.

Billie Eilish

La cantante británica Billie Eilish fue la figura excluyente, al alzarse con cinco estatuillas, todas ellas correspondientes a los rubros más relevantes. La joven intérprete se llevó los galardones a la grabación y la canción del año, por 'Bad guy'; a la mejor artista nueva, y su disco 'When we fell asleep, where do we go' se coronó el mejor del año y el mejor en la categoría pop vocal. De esta manera, la británica acaparó cinco de las seis categorías en las que estaba nominada y superó a la cantante estadounidense Lizzo, la gran candidata en la previa con ocho nominaciones.