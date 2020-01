Pandemia: de qué se trata la serie de Netflix que explica qué es el coronavirus chino, cuáles son los síntomas y cómo puede frenarse el brote

"Una docuserie para conocer a los héroes al frente de la batalla contra la gripe y los esfuerzos que hacen para detener el próximo brote mundial". No, no se trata del coronavirus... Pero podría.

Así resume Netflix el argumento de 'Pandemia cómo prevenir un brote', la docuserie del momento. La primera temporada está estructurada en 6 capítulos.

'Pandemic' comienza con una búsqueda en una fosa común en el condado de Butler, en el Estado estadounidense de Pennsylvania, que data de 1918. Los soldados propagaron el virus de la gripe española cuando regresaron a casa de la Primera Guerra Mundial y la pandemia acabó con hasta 100 millones de personas en todo el mundo, mucho más que los 8millones de muertos en la guerra.

También incluye material sobre otros brotes de virus letales en la historia reciente originados en China: la cepa de gripe aviar H5N1 que saltó la barrera de las especies a los humanos en Hong Kong en 1997; y el síndrome respiratorio agudo severo (Sars), que fue descubierto en 2003 y mató a unos 800, principalmente en Hong Kong y China. También se analiza el origen y propagación del virus del ébola, el síndrome respiratorio del Medio Oriente (Mers) y la gripe estacional.

"Cuando hablamos de otra pandemia de gripe, no se trata de si sucederá, sino de cuándo", advierte la docuserie. Y explica por qué Asia (especialmente China) tiene las mayores probabilidades de ser el kilómetro cero de la aparición de nuevos virus de influenza mortales.

Además, la docuserie revela facetas desconocidas de la lucha sanitaria internacional. Por ejemplo, que el año pasado hubo más de 300 ataques (incluidos 6 muertos y 70 heridos) contra médicos y trabajadores de salud en la República Democrática del Congo, donde los afectados por el ébola sospechan que se trata de un virus 'introducido' por el mundo desarrollado, según revelan testimonios de integrantes de Médicos Sin Fronteras.

También Pandemia aborda la problemática del movimiento antivacunas en los Estados Unidos, considerada una de las 10 mayores amenazas para la salud mundial en 2019, según la Organización Mundial de la Salud.

