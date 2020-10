Pack Fútbol 2020: cuándo vuelve el fútbol, cuánto cuesta ver los partidos, qué precio se paga y cobran TNT Sports y Fox Sports

Vuelve el fútbol. Finalmente el miércoles por la noche el regreso del fútbol de Primera División tuvo una fecha concreta, el viernes 30 de octubre. En este caso en un formato denominado Copa Liga Profesional 2020, cuyo fixture será sorteado este viernes desde las 14 hs en el predio de la AFA.

Se podrá ver a través de las redes sociales de la nueva Liga Profesional de Fútbol que comanda Marcelo Tinelli, los distintos canales deportivos, y de las pantallas de TNT Sports y Fox Premium Sports, las dos señales que conforman el Pack Fútbol que venden los distintos operadores de tv por cable y satélite, es decir DirecTV.

En este último aspecto hay que decir que, una vez comenzado el torneo se comenzará a facturar el servicio a quienes sigan abonados al mismo. El costo del Pack Fútbol seguirá siendo el que tiene desde diciembre de 2019, es decir $665, o sea a "precio congelado". Es una información confirmada oficialmente por El Cronista, y los abonados que hayan recibido facturas con un mensaje sobre un aumento del 20% del Pack deben descartarlo porque no se aplicará.

El primer cobro se verá reflejado en las facturas que empiecen a llegar a principios o mediados de noviembre, dependiendo del ciclo de facturación del cliente. De la misma forma, quienes no tengan el Pack y quieran adherirse también pagarán $ 665. Las compañías de cable ya están ofreciendo el servicio. Y quienes lo tengan y no lo quieran más deberá informarlo por los canales correspondientes. Este precio se mantendrá sin modificaciones al menos hasta el año que viene. No hay aún fecha para aplicarle un incremento.

En consecuencia, el Pack Fútbol que antes costaba promedio u$s 8 con un dólar oficial a $ 63, ahora cotiza en u$s 4,8, es decir un poco más de la mitad, teniendo en cuenta en este caso el dólar solidario oficial que ayer estaba en $ 136.

Un dato de "color" en relación a las transmisiones, que cuentan con producción de Torneos, es que se está evaluando si se utilizará sonido ambiente o publico virtual para darles "clima", como se está haciendo para los partidos de la Copa Libertadores o de la Selección, pero todavía no hay ninguna definición.

El Pack Fútbol dejó de cobrarse al inicio de la cuarentena obligada por la pandemia en coincidencia lógica con la suspensión del fútbol local. Tanto TNT Sports como Fox Sports Premium siguieron emitiendo pero otro tipo de programación o incluso partidos del torneo anterior, o sea de la ex Superliga.

Tanto TNT Sports y Fox Sports Premium, pertenecientes a Turner y Disney respectivamente, siguieron pagandole a la AFA el canon correspondiente a dichas transmisiones a pesar de no registrar ingresos por haberse suspendido justamente tanto el torneo como el abono.

Según trascendió, este multimillonario "favor" habría sido a cambio de la opción de renovar el contrato en 2027 por otros cuatro años. Por todo esto también se dice, no sin razón, que dichas empresas presionaron bastante para el regreso del fútbol.

El contrato original para la cesión de los derechos de transmisión se firmó en 2017. Fue un convenio por cinco años con opción a otros cinco. A la AFA se la pagó en su momento un adelanto de $ 1200 millones como garantía, y aseguraron otros $ 3200 millones por año.

Aquí vale la pena hacer una aclaración. Cuando Fox comenzó con este negocio no formaba parte de Disney y hace pocos días la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) rechazó esa "fusión" porque "distorsionaría" la competencia. Disney, que también es dueña de ESPN, cuenta con un breve lapso de tiempo para revertir la resolución a través de la Justicia. Por lo que todavía no se sabe muy bien que ocurrirá con esta señal a futuro, incluso si seguirá formando parte del pack, aunque sí está incluido actualmente. Consultada una fuente del sector al respecto, se informó a este diario que "en términos de grilla no hay modificaciones".

Lo que se está hablando, pero sin confirmación oficial, es que la Televisión Pública transmitirá dos o tres encuentros del fútbol de Primera División.

La Copa Liga Profesional 2020 se jugará entre el 30 de octubre y el 17 de enero, sin receso por las fiestas.

EL SORTEO

Luego de la autorización recibida por parte del Gobierno nacional, la Liga Profesional de fútbol celebrará hoy el sorteo de los grupos de la competencia que se iniciará el próximo 30 de octubre.

Según anunció la AFA, el sorteo para conocer el fixture se realizará desde las 14 en el predio "Julio Humberto Grondona" en Ezeiza, con presencia de los capitanes y el presidente de cada club del área Metropolitana, mientras que los que se encuentren en el Interior lo harán de manera virtual vía Zoom.

Es un hecho que el formato de este torneo tendrá seis zonas de cuatro equipos cada una, para hacer una transición hacia el nuevo sistema de juego de enero-diciembre, y aggionarse a los certámenes de Conmebol.

Los primeros dos de cada grupo irán a la fase Campeonato y los otros dos a la Competencia. Cada una de esas zonas se subdividirá, además, en dos grupos de seis equipos. De la zona de Campeonato saldrán dos finalistas que determinarán al campeón y al clasificado de la Copa Libertadores de 2021. En tanto, el perdedor de ese cruce jugará ante el vencedor de la final de la zona Competencia por un cupo para la Sudamericana 2022.