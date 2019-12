Nisman: a cinco años de su muerte Netflix estrena su serie documental

Una miniserie documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, titulada "El fiscal, la presidenta y el espía", será estrenada por Netflix el 1 de enero, según se informó desde la compañía.

El trabajo, que muestra las alternativas de uno de los casos policiales y políticos más resonantes de los últimos años que ocurrieron en la Argentina, cuenta con el testimonio de la fiscal que tuvo a cargo el caso en su primer momento, Viviana Fein; el del ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; de la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y del ex espía de la SIDE Antonio "Jaime" Stiuso.

El proyecto le llevó cuatro años de elaboración al director y productor británico Justin Webster, quien se basó en más de mil horas de archivos y grabaciones, al punto de declarar en el Festival de San Sebastián, donde la produccción tuvo su premier mundial en septiembre pasado, que se trató del trabajo más difícil de su vida por las ramificaciones del caso, según relevaron desde la agencia Telam.

Webster es responsable de otros documentales como "El fin de ETA" y la serie "Muerte en León", además de la serie para HBO "El pionero" y "Six Dreams" para Amazon.

"El fiscal..." cuenta con seis capítulos de una hora cada uno en un formato clásico de documental con una mezcla de entrevistas con imágenes de archivo.

Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, ubicado en la zona porteña de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, en la previa de denunciar ante el Congreso Nacional a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de intento de encubrimiento a los sospechosos del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos.

Los documentales truculentos sobre asesinatos, asesinos seriales, y crímenes sin resolver conforman una de las categorías más populares de la plataforma de contenido on demand norteamericana, que ofrece lógicamente gran cantidad de estos productos.

Aunque en nuestro país la serie documental más vista este año que termina en el servicio de streaming fue Nuestro Planeta, la segunda es La desaparición de Madeleine McCann, sobre la dramática y globalizada historia de la niña inglesa que se "esfumó" durante unas vacaciones con sus padres en Portugal en mayo de 2007.

También se puede ver Historia de un Crimen: Colosio, una serie documental de una temporada de 8 episodios que investiga y muestra los acontecimientos ocurridos en torno al asesinato del candidato a presidente de México, Luis Donaldo Colosio, en el año 1994.

Una de las serie más exitosas de Netflix es Mindhunter. Se trata de la recreación de supuestos acontecimientos reales, cuando en el año 1977 dos agentes del FBI se entrevistan con los asesinos seriales presos más terribles de los Estados Unidos para tratar de entender como y porque llegaron hasta el punto de cometer los más horribles crímenes.

Entre los estudiados aparecen David Berkowitz, conocido como El hijo de Sam; Elmer Wayne Henley participante de "los asesinatos en masa de Houston"; y el tristemente célebre Charles Manson, entre otros.

En este mismo aspecto se destaca Conversaciones con asesinos: las cintas de Ted Bundy, que se adentra en la mente del criminal a través de entrevistas y grabaciones que no habían salido antes a la luz.