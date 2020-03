Netflix y coronavirus: sube su cotización y espera sumar nuevos suscriptores por la cuarentena

Wall Street ha borrado todas las ganancias acumuladas en el año y ha entrado abruptamente en terreno de corrección ante la perspectiva de que el coronavirus golpee el crecimiento económico global.

En este escenario, Netflix navega a contracorriente y registra una subida del 12% desde enero, superando los u$s 160.000 millones de capitalización bursátil. La compañía de streaming cotiza a u$s 369 por acción, en el entorno del precio objetivo que calculan los analistas.

Ante el avance del coronavirus, los ciudadanos están optando por quedarse en casa, por lo que se espera que aumenten las suscripciones a plataformas como Netflix. La compañía, además, ha consolidado su liderazgo frente a nuevas apuestas como Disney Plus y sus números permanecen al alza. Netflix cuenta con cerca de 70 millones de usuarios en los Estados Unidos y Canadá, frente a los 26,5 millones del nuevo servicio de Disney.

Netflix añadió 8,3 millones de clientes internacionales en la recta final de 2019, superando la barrera de los 100 millones por primera vez. Así, la compañía suma 8,8 millones de nuevos suscriptores en total, por encima de sus propias proyecciones.

En 2019 Netflix ganó un 54% más, hasta u$s 1.900 millones, con una facturación de u$s 20.160 millones, un 27% más. El resultado operativo pasó, por su parte, de u$s 1.600 a u$s 2.600 millones, lo que equivale a un 62% más. Para este trimestre, Netflix espera unos ingresos de u$s 5.700 millones y un beneficio de u$s 750 millones que el mercado ya anticipa que logrará superar.