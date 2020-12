En el mes de marzo, cuando comenzó la cuarentena producto de la pandemia de coronavirus , se cerraron las salas de cine a nivel global. En algunos países comenzaron a funcionar bajo estrictos protocolos, pero en la Argentina todavía no hay fecha de su reapertura. Y aunque se inauguraron muchos autocines, sus películas mayormente no son estrenos y con la flexibilización del aislamiento su vigencia comenzó a declinar.

Lo que sí explotó lógicamente es el consumo de contenidos online, con las plataformas de streaming a la cabeza. Netflix sumó suscriptores sin parar. Amazon Prime Video, Qubit TV y demás servicios como Starzplay o Pluto TV también se vieron beneficiados.

Sin olvidar el desembarco en América latina de Disney+ Plus, que desde mediados de noviembre está disponible en la Argentina en alianza con Flow.

La tendencia es irreversible y lo saben muy bien las compañías de entretenimiento. A mediados de noviembre se lanzó Disney+ que hoy estrena la remake de Mulan y a fin de mes Soul, la última de Pixar sin pasar por las salas y así seguirá mes a mes. Disney está pensando además en un servicio de streaming pero para adultos (Star). Pero además, la multinacional Cinemark asociada con Hoyts, acaba de lanzar en el país una plataforma para ver estrenos de películas, aún no son grandes tanques de Hollywood pero seguramente llegará ese momento. El grupo Discovery por su parte anunció para los próximos días "el mayor streaming non-fiction global". DirecTV hizo lo propio ayer con DirecTV Go, que ya existía pero sólo para abonados a la empresa de tv satelital, y a partir del 17 de diciembre comenzará a comercializarse en Argentina de manera independiente y diferenciada para cualquiera que lo quiera contratar.

Pero lo que acaba de conmocionar al mercado fuertemente es el anuncio por parte de Warner Bros. de que todas sus producciones de 2021 se estrenarán en HBO Max de manera simultánea que en cines. La plataforma de streaming, que en principio llegaría por estas tierras a mediados del año que viene, ahora podría adelantarse.

La estrategia de estrenos en HBO Max, además de Wonder Woman 1984, incluye Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Matrix 4, The Little Things (Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto), Judas y el Mesías Negro (sobre la vida de Fred Hampton, presidente del Partido Pantera Negra), Those Who Wish Me Dead (Angelina Jolie), El Conjuro 3, el musical In The Heights de Lin-Manuel Miranda, Space Jam 2 con Lebron James, Escuadrón Suicida 2, la nueva versión de Dune, y siguen los títulos.

HBO Max es una creación de WarnerMedia, uno de los conglomerados de comunicación y entretenimiento más grandes del mundo, que actualmente consta con los activos de la anterior Warner Communications, HBO y Turner Broadcasting System.

La plataforma, que se lanzó en mayo de 2020 en Estados Unidos, y es una auténtica competencia para Netflix y Disney+, ofrecerá material de Warner Bros, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, y Looney Tunes, entre otras marcas, a lo que hay que sumarle por supuesto todos los materiales de HBO y producciones propias.

En el caso de DirecTV Go, saldrá con una promoción de lanzamiento de $ 1290 por 6 meses con HBO incluido sin cargo. Incluye además contenidos en vivo con canales lineales, la programación deportiva de DirecTV y DirecTV Sports y contenidos on demand de películas, series y documentales a través de diversos dispositivos (celulares, tabletas, computadoras, smartTVs y dispositivos de streaming).

El servicio, que actualmente también se otorga sin costo adicional a todos los clientes de la compañía de televisión satelital, ofrece la posibilidad de combinar el paquete de programación básica con premiums como HBO, Fox Premium y/o Pack Fútbol, entre otros.

Para acceder a la plataforma, una vez contratado el servicio en www.directvgo.com, los suscriptores sólo deberán descargar la aplicación en su smart TV, tablet o smartphone de las tiendas Apple o Android, y se podrá utilizar en dos dispositivos a la vez con una misma cuenta, con un periodo de prueba de 7 días.

Según informó la empresa, actualmente existen tres tipos de suscriptores de DirecTV Go a nivel regional: aquellos que tienen TV paga y usan DirecTV Go como complemento (32%), los que nunca tuvieron TV paga (36%) y los que tenían TV paga pero ahora eligen contratar DirecTV Go (cordcutters, 32%). También se registra la tendencia de un público más joven (el 57% tiene hasta 35 años de edad), segmento que busca una propuesta con todo el contenido pero "sin necesidad de instalación, contratos anuales y con flexibilidad total".

Y en el caso de Discovery+, se lanzará en EE.UU. el próximo 4 de enero y a nivel global en 2021, incluyendo América Latina. Su precio será de 4,99 dólares al mes con publicidad y 6,99 dólares al mes sin publicidad.

Ofrecerá contenidos de la familia Discovery (HGTV, Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel, Animal Planet), así como de A&E, History y Lifetime.