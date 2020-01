Netflix: cómo borrar el historial, personalizar subtítulos y descargar series

Netflix es una de las plataformas más utilizadas por los argentinos para ver series y películas. Si bien el uso de la plataforma de streaming es bastante simple e intuitivo, existen ciertos trucos que pueden mejorar la experiencia del usuario, que no son tan conocidos. A continuación, una guía paso a paso para poder utilizar Netflix como un experto.

1 - Cómo borrar el historial

¿Sos fan de' Los caballeros del zodiaco' y no querés que tu pareja se entere? No hay problema, podés borrar tu historial para que crea que sólo ves 'The Crown'. Iniciá sesión en Netflix.com y seleccioná el perfil que deseás editar el historial. Hacé clic en la opción “Cuenta”, luego en “Mi Perfil” y seleccioná “Actividad de visualización”. En la página de “Actividad”, hacé clic en el ícono junto al episodio o título que querés ocultar (también tendrás la opción de ocultar toda la serie). Si querés ocultar toda tu actividad de visualización, seleccioná la opción “Ocultar toda” en la parte inferior de la página. Te va a pedir que confirmes que deseas ocultar todo el historial y ¡listo!

2 - Cómo agregar subtítulos y personalizarlos

Todos los programas en Netflix tienen la opción de agregar subtítulos, lo cual es muy útil si estás viendo una película en un idioma diferente o tenés problemas de audición. Para activar los subtítulos, seleccioná la película o el programa de televisión que querés reproducir, dirigite a "Audio y subtítulos" en el panel de opciones y luego presioná el idioma que querés. Seleccioná “Atrás” una vez que hayas terminado. Tu película ahora se reproducirá con subtítulos.

¿No encontrás tus lentes? ¡No hay problema! Recordá que podés cambiar el color y el tamaño de fuente de los subtítulos para que sean cómodos para vos. Para hacer esto, dirigite a ?Tu Cuenta" y seleccioná “Aspecto de los subtítulos”. Podés modificar todo: desde el color y la fuente, hasta el fondo y la apariencia de las sombras.

3 - Cómo descargar episodios o películas

¡Llevá Netflix con vos! Si tenés una visita al médico que tomará mucho tiempo o estás viajando para ver a tu familia en una ciudad diferente, asegurate de descargar tus títulos favoritos. Seleccioná el programa o la película y buscá el símbolo de una flecha hacia abajo, justo a un lado del título. Hacé clic y se descargará automáticamente. Para ver todo el contenido descargado, buscá el símbolo de "Descargas" en la parte inferior derecha de tu dispositivo móvil y hacé clic.