Navidad para perros: la televisión les dedica programas antipirotecnia

Con la llegada de las Fiestas, las celebraciones incluyen desde mucho antes de la medianoche explosiones de fuegos artificiales que afectan a las mascotas. Los perros son muy sensibles a estos sonidos fuertes y estridentes, y pueden sufrir arritmia, temor, aturdimiento y falta de control, entre otros síntomas.

Por este motivo, tanto Animal Planet como National Geographic emitirán sendos especiales durante las noches del 24 y el 31 de diciembre.

En el caso de Animal Planet, será entre las 20 y las 2, con programación del canal DogTV para ayudarlos a que se relajen.

DogTV es el primer y único canal de televisión del mundo con contenidos creados especialmente para perros. Su programación comprende categorías como relajación, estimulación y exposición. Estudios comprueban que reducen la soledad, el aburrimiento y la ansiedad por separación y depresión cuando los dueños están fuera de casa, así como también promueven la felicidad y el bienestar de los perros.

Con colores, temas, tonos visuales y escalas de sonido atractivas para las mascotas, la programación se basa en 68 estudios académicos y la supervisión de cuatro especialistas en comportamiento canino. Los efectos de sonido presentan tonos, frecuencias y ritmos que aplacan a los animales, mientras que los elementos visuales se adaptan a las características fisiológicas de la vista del perro.

La música instrumental, el balbuceo de los bebés, la risa de los niños, los paisajes naturales y otros perros que disfrutan de momentos tranquilos y felices son algunas de las secuencias y temas que se muestran en el canal.

La programación de DogTV fue recomendada por The Humane Society de los Estados Unidos, la organización centrada en la promoción del bienestar de los animales. Los contenidos están además basados en métodos aprobados por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (American Veterinary Medical Association – AVMA-) y por la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals – ASPCA-).

Por su parte, y por tercer año consecutivo, a las 23:50, las plataformas de National Geographic presentarán 'Felices Fiestas, Mascotas', un especial de 1 hora de música clásica e imágenes relajantes.

La propuesta también sigue el consejo de expertos que aseguran que la música clásica calma a los animales y estará ilustrada con imágenes de nuestro planeta, desde la profundidad de los océanos y costas marítimas hasta montañas y sitios terrenales enigmáticos y sorprendentes.

En tanto, Nat Geo Kids generará contenidos propios con mensajes entretenidos y didácticos para concientizar a los niños sobre la importancia de cuidar a las mascotas durante las fiestas y evitar el uso de la pirotecnia en casa.