Miley Cyrus invierte en el primer restaurante de cannabis en EE.UU.

El primer salón de Estados Unidos que permite el consumo de cannabis se inauguró el lunes en West Hollywood. Se llama Lowell Cafe, y trae un poco de Amsterdam a los EE.UU: por primera vez en ese país, los clientes podrán legalmente pedir marihuana como si se tratara de una botella de vino, y eso es lo que sus propietarios pretenden. Una de sus inversoras es nada menos que la cantante Miley Cyrus, según informó Bloomberg Persuits, la última ronda de financiación también atrajo a celebridades como Chris Rock y Mark Ronson.

La apertura del café también ofrece una extensión del mercado de cannabis, donde las ventas se limitan en gran medida a los dispensarios y a los pedidos en línea, y pone a prueba el apetito por un consumo más abierto y público de un producto que sigue siendo ilegal en muchas jurisdicciones. La marihuana puede ser fumada en juntas prelaminadas o vaporizada, incluso cuando la industria está lidiando con un aumento en el daño pulmonar y muertes relacionadas con la vaporización.

"Los consumidores de cannabis siempre han sido relegados a meter su cannabis en una bolsa de plástico mientras que uno puede ir a una cena con una hermosa botella de vino", dijo David Elias, cofundador de la empresa Lowell Herb Co. de Los Ángeles, propietaria del café. "La gente quiere fumar un porro con sus amigos en un café como si fuera una cerveza, no en el callejón o en su auto."

Lowell vende cigarrillos preenrollados a más de 300 dispensarios. El ex comerciante de Wall Street, de 46 años de edad, inició el negocio en 2017 con cinco empleados, un año después de que se aprobara por primera vez la Ley de Uso de Marihuana por Adultos de California, y ahora cuenta con una plantilla de más de 200 empleados y con la estrella pop Miley Cyrus y otras celebridades como inversores.

La salud en la mira

Con la orden ejecutiva del Gobernador de California, Gavin Newsom, de este mes, de frenar la vaporización en los jóvenes y gastar más de 20 millones de dólares en una campaña de concientización dirigida tanto a la nicotina como a los productos de vaporización de cannabis, la apertura de la cafetería también se enfrenta a desafíos. "Es una situación delicada", dijo Elías el jueves en su café al borde de Hollywood. "Es algo que aprendemos todos los días y que nos ayuda a tomar decisiones basadas en la información que tenemos a nuestra disposición, que es muy limitada".

Un día después de la entrevista, las autoridades federales de salud dijeron que casi el 77% de los casos de pacientes con lesiones pulmonares relacionadas con la inhalación habían usado productos que contenían THC, el principal ingrediente psicoactivo de la marihuana, lo que se suma a la evidencia de que tales dispositivos de inhalación y cartuchos son sospechosos de ser los principales causantes de la creciente epidemia. Tras el informe del viernes, Lowell agregó que está comprometido con la seguridad del consumidor y con el cumplimiento estricto de las directrices estatales. También dijo que se necesita hacer más para reprimir el mercado negro donde se encuentran los contaminantes.

La tendencia de consumir cannabis en el sitio no se ha afianzado en los EE.UU. todavía. Para los turistas que vienen de Ámsterdam, donde hay cafés de cannabis en las calles, es desconcertante que sea legal comprar hierba, pero no hay ningún lugar donde consumirla. Con el café, Elias dijo que ve una oportunidad para crear una marca fuerte de California de la misma manera que Levi Strauss & Co. lo hizo con los jeans.

"Si este es un modelo exitoso, tal vez podría ser replicado en todo el país", dijo Bethany Gómez, directora de investigación de Brightfield Group, un grupo de investigación de mercado de cannabis. Aún así, dijo, "no está claro que vaya a haber una demanda a nivel de Levi para el consumo en las instalaciones. Es un público específico".