Messi se va del Barcelona: cuándo, por qué, cuántos millones de euros pierde el Barça, La Liga y la economía de España

La posible salida de Lionel Messi del club Barcelona no sólo afectará al club catalán, también será un importante golpe para las arcas de la Hacienda española. Según el economista José María Gay de Liébana, en declaraciones realizadas a la agencia Servimedia, la marcha del argentino del fútbol local supondrá un impacto de "cerca de 50 millones de euros" que es lo que el jugador tributa anualmente en España.

Gay de Liébana, quien es profesor de Economía Financiera de la Universidad de Barcelona, explicó que la salida de Messi, sumada a la de Cristiano Ronaldo en 2018, tendrá una incidencia en cuanto a recaudación fiscal "de cerca de 90 millones de euros". "A esto habría que sumar la más que posible marcha de Luis Suárez, que también tributa alrededor de 15 millones anuales", añadió.

Messi con sus 6 Balón de Oro

Al margen de los condicionantes deportivos, el experto subrayó que "influye mucho el trato fiscal recibido por Messi y por Cristiano, que han sido tratados como delincuentes". "Esto es un poco el porqué estos futbolistas se van de España, además de tener en cuenta las sanciones y las actas que les iniciaron", señaló en una nota que releva el diario Expansión.

"Será un dinero que se deje de recaudar en España que habrá que restar a la notable mengua de ingresos que tenemos debido a la pandemia", dijo el analista, que hizo hincapié además en el "impacto" que supondrá la salida del crack rosarino para toda La Liga. "Es un "golpe duro porque pierde valor". "A nivel de negociar derechos televisivos, por ejemplo, se van a encontrar con este problema, debido a que no hay grandes 'caramelos' ni superestrellas" explicó.

En esta línea, la comunidad de profesionales del deporte en España llamada 2Playbook, también apuntó a las consecuencias económicas que podría suponer el traspaso de Messi para el Barcelona. Así, en su cuenta de Twitter, apuntaron a la renegociación de los contratos con los sponsors Rakuten y Beko, de 55 y 19 millones de euros, cada uno, lo que podría suponer que el Barça se vaya "de vacío porque la dimensión global del club no es la misma sin Messi".

Asimismo, se refirieron al área de merchandising y a la venta de entradas, que suman un valor de 60 y 93,7 millones de euros, respectivamente.

Conclusión final: la junta de Josep Maria Bartomeu debe medir muy bien si los 100 millones de euros anuales que se ahorraría con la ficha de Messi (tentador si hay problemas a corto) no quedarían neutralizados con la caída de ingresos por taquilla, merchandising y patrocinio. pic.twitter.com/aPB2yTtFnY — 2Playbook (@2Playbook) August 25, 2020

En cuanto a posibles destinos, el economista apuntó que el Barcelona "querrá ingresar algo y tendrá que ingresar algo por su salida" y explicó que "no es lo mismo, a nivel tributario, marcharse a Italia o a la Premier británica, ya que en Italia pagará muchos menos impuestos y, por tanto, también va a influir en su decisión".

Por otra, de acuerdo a un estudio de la agencia Bloomberg, cualquier club que quiera contratar al mejor futbolista del mundo tendrá que desembolsar cientos de millones de dólares para su salario. Y eso sin contar los u$s 825 millones de la tarifa de rescisión que Barcelona afirma se le debe pagar, aunque del lado de Messi creen que el cobro ya no aplica.

A cambio, su nuevo equipo podría esperar recibir un valor de u$s 175 millones al año si el delantero se mantiene en forma, según un cálculo de Matt Balvanz, vicepresidente de análisis de Navigate, una empresa de consultoría basada en datos de deportes y entretenimiento.

What’s Lionel Messi worth? One calculation says $175 million https://t.co/bULYcKAo6J — Bloomberg (@business) August 28, 2020

Es que cada año se venden aproximadamente 2 millones de camisetas de Messi a precios que oscilan entre u$s 100 y 200. Los equipos generalmente obtienen 15% de los ingresos de la ropa, por lo que su nuevo club podría esperar recibir alrededor de u$s 45 millones solo de las ventas de camisetas.

Pero Balvanz también dice que se pueden mirar los ingresos del Barcelona, que encabezó la lista, con u$s 960 millones en 2019. Suponiendo que cada uno de los once titulares del club sea responsable de una proporción igual de esas ventas, Messi valdría alrededor de u$s 87 millones (esa cifra incluye las ventas de camisetas). Y si la contribución de Messi a la venta de entradas, los derechos de los medios de comunicación y los patrocinios es realmente más del doble que la del jugador promedio del Barcelona, Balvanz concluye que Messi podría valer alrededor de los u$s 175 millones al año.

Esa suma no está lejos del valor que le asignó Transfermarkt a Messi en el pasado. En 2018, el sitio web especializado lo valoró en u$s 198 millones. Actualmente lo tiene tasado en u$s 123 millones.