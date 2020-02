Messi: los clubes italianos lo quieren sí o sí y preparan una fortuna para contratarlo

Lionel Messi revolucionó el mundo del fútbol y de esta forma el mercado de pases al hacerse público su conflicto con Eric Abidal, ex compañero en el Barcelona y actual responsable deportivo del Barcelona.

Aunque por lógica su salida del conjunto azulgrana sigue siendo muy complicada y él insista en que quiere terminar su carrera allí, muchos ya no la ven imposible, por lo que los grandes clubes de Europa se encuentran al acecho ante cualquier oportunidad que se les presente.

Es lo que ocurrió en Italia, donde el diario Tuttosport abrió ayer su portada con la cara del crack rosarino.

"El sueño de Inter y Juve", tituló el popular medio italiano el martes, vistiendo además a Messi con las camisetas neroazurra del Inter de Milan y la bianconera de la Juventus de Turin.

La ilusión se desató en Italia con las dudas sobre el futuro de Messi después de que Ariedo Braida, ex asesor de mercado del Barcelona, ofreciera más pistas sobre las posibilidades de ver al argentino en la Serie A.

Braida habló en Rai Radio 1 y dijo lo siguiente: "Es difícil que salga, pero no imposible. Como milanista lo vería mejor en el Milan, pero son la Juve y el Inter los equipos que podrían ficharlo". Es decir, que los actuales líderes de la liga italiana son los únicos capaces de incorporar a Messi hablando en términos económicos.

Tuttosport da más detalles de lo que podría ser una hipotética operación que podría llevar a Messi a Italia. Esta rondaría los 350 millones de euros (u$s 382 millones), por lo que la lista de posibles destinos para el 10 "culé" -más allá de Juve e Inter- se reduce a unos pocos, según analiza el diario El Español.

Mientras tanto, el Barcelona trata de devolver la tranquilidad en torno a la figura de Messi. La relación de Josep Maria Bartomeu, presidente de la entidad y Abidal con el astro está más tensa que nunca y si no se reorienta la situación, los deseos de Leo de cambiar de aires podrían crecer. La amenaza de seguir los pasos de Cristiano Ronaldo asusta en Can Barça e ilusiona en Italia.

En este sentido, el titular del club tuvo sendas reuniones con los involucrados para descomprimir una polémica impensada.

Hace una semana Abidal realizó declaraciones en relación a la salida del entrenador Ernesto Valverde, señalando a los jugadores como responsables de la renuncia tras malos resultados.

"Miraba los partidos y no miraba el resultado sino cómo se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho. Me fijo en esos detalles. Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como ex jugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión", expresó Abidal en su momento.

Las mismas no le cayeron nada bien al delantero que respondió a través de su cuenta de Instagram: "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones".

"Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", sentenció a través de la red social.

Messi se encuentra en plena renovación de contrato que finaliza en 2021. Este contempla la opción de que pueda irse gratis al final de esta temporada. Así lo informó Mundo Deportivo. En un principio se dijo que se podía ir sin costo a cualquier equipo de una liga menor (Japón, Qatar, China). Pero El País explicó que la salida gratis puede ser a cualquier club.

En tanto, trascendió que la estrella del Barça solicitó que para seguir debe renunciar toda la Junta Directiva o por lo menos hacer elecciones al final de la temporada.

En el Barça la junta está pensando seriamente esto, ya que no quieren ser la Comisión que "echó" a Messi, ni tampoco quieren ver al jugador en un rival directo como sucedió con Cristiano Ronaldo y el Real Madrid con su fichaje por la Juventus.