Messi ganó su sexto Balón de Oro: ya es récord histórico y habló de su retiro

“En todo este tiempo nunca dejé de soñar, de crecer, de seguir mejorando día a día. Gracias a Dios, puedo seguir haciendo lo que me gusta hacer desde que tenía 1 ó 2 años. Soy consciente de la edad que tengo. Se acerca el momento de la retirada, si bien me quedan algunos años más. Ahora parece que los años vuelan y todo pasa muy rápido”.

Lionel Messi lo hizo de nuevo. Emocionado, en la gala realizada en el Theatre du Chatele de París, el crack argentino, levantó el sexto Balón de Oro de su historia, el deseado galardón que, desde 2010, entregan en forma conjunta la revista francesa France Football y la FIFA.

Con este trofeo, Messi -que llegaba a la entrega como máximo favorito- se convirtió en el primer jugador de la historia en adjudicarse en 6 ocasiones el prestigioso premio y vuelve a aventajar por uno al atacante portugués Cristiano Ronaldo, en esa ‘pelea personal’ que mantienen por ser el indiscutido mejor futbolista del planeta.

El rosarino volvió a levantar el Balón de Oro luego de cuatro años. La primera vez del capitán de la Selección Argentina fue en 2009. Luego alzó el premio en 4 ediciones más: 2010, 2011, 2012 y 2015.

Unas horas antes, el crack argentino arribó al coqueto teatro parisino vestido con un impecable traje negro, camisa blanca y corbata gris plata con detalles también en negro, y acompañado de su esposa, Antonella Roccuzzo, y sus pequeños hijos Thiago y Mateo.

La primera vez que ganó el Balón de Oro obtuvo 473 puntos de los 480 posibles, siendo todo un hito para la historia del fútbol. Al recibir el premio se convirtió en el sexto jugador del Barcelona, de España, en alcanzar esta distinción. Incluso, los años que no le tocó ganar –en 2008, 2013, 2014, 2016, y 2017- La Pulga finalizó en la segunda posición de las votaciones.

Así debutó Messi 10, el tributo de Cirque du Soleil, con Leo en el escenario: cuándo llega a la Argentina Messi es mucho más que el genio planetario admirado por su excepcional virtuosismo con la pelota. Es también un ejemplo de superación personal, la capacidad humana que el Cirque du Soleil busca cultivar con su impactante espectáculo 'Messi10', que se entrenó en el Parc Forum de Barcelona, y que llegará a la Argentina en junio de 2020.

Un récord histórico para Lio

El premio –considerado desde siempre como la mayor distinción que puede obtener un futbolista- fue creado por la revista francesa France Football en 1956 y hasta 1995 sólo se otorgó a jugadores europeos.

Para seleccionar a los nominados de cada edición, 180 periodistas de todo el planeta tienen en cuenta la actuación individual y colectiva del jugador, la clase de futbolista que es y la carrera deportiva que ostenta. En 2010, el premio se fusionó con los Fifa World Player, que otorgaba la entidad rectora del fútbol mundial para que haya un único galardón.

Cada jurado se encarga de nominar a cinco jugadores en orden descendente de mérito de la lista de 30 futbolistas. Esos cinco apellidos reciben respectivamente 6, 4, 3, 2 y 1 puntos.

“Quiero agradecer a los periodistas que me votaron para hacerme merecedor de este premio. También a mis compañeros de mi club y de la Selección, que me hicieron pasar un año grandioso, más allá de ganar y perder”, añadió Messi, tras recibir el premio

Messi asistió a la ceremonia con su mujer, Antonella Roccuzzo, y sus hijos Thiago y Mateo

El crack de Barcelona terminó como máximo goleador europeo (con 36 goles) de la temporada 2018-19 y ganó La Liga. En la Liga de Campeones quedó eliminado en semifinales ante el Liverpool, de Inglaterra, que luego se consagró campeón.

Hasta ayer, Messi contaba en su poder con 5 Balones de Oro, la misma cantidad que el portugués Ronaldo, y ambos lideraban la tabla de jugadores que mayor cantidad de distinciones de este tipo habían alcanzado.

Detrás del rosarino y del actual delantero de Juventus de Italia –que lo obtuvo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017- aparecen los atacantes holandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten, con tres trofeos cada uno.

Messi: Rosario estrena un circuito turístico con 10 lugares clave en su vida Hace tiempo se venía pensando en él y finalmente salió a la luz: el circuito turístico Lionel Messi ya puede disfrutarse en la ciudad de Rosario. Son 10 postas que recorren la vida del crack rosarino en su ciudad, donde aún viven las historias de su barrio, de su escuela, de los potreros y los primeros clubs donde La Pulga experimentaba su pasión por el fútbol.

Además del Balón de Oro, Messi posee un palmarés repleto de títulos. Entre ellos se destacan 9 Copsa de la Liga, 6 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Ligas de Campeones, 4 Supercopas de la UEFA, 3 Mundiales de Clubes, 6 premios de la Liga (de España), y 4 veces máximo goleador de la Liga de España.

En la gala, el Balón de Oro femenino fue para Megan Anna Rapinoe, capitana de Reign FC de los Estados Unidos. Por otro lado, el Trofeo Kopa, a la joven promesa de la temporada, se lo llevó el defensor holandés Matthijs de Ligt, de 20 años, actualmente en Juventus de Italia, mientras que el Trofeo Lev Yashin, al mejor arquero, fue para el brasileño Becker Allison, campeón de la última Liga de Campeones con Liverpool, de Inglaterra.

“Hace 10 años recibía mi primer Balón de Oro. Tenía 22 años, vine con mis tres hermanos. Hoy me toca recibir el sexto, en un momento diferente, en mi historia personal, con mi esposa y mis tres hijos. Hoy me acompañan mi mujer y mi hermano. Ojalá pueda seguir disfrutando de la mi carrera, del fútbol, de mi familia, de los rivales, y de esta vida que me toca vivir”, completó.