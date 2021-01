Let it be 2021: la nueva película documental de Los Beatles, por Peter Jackson, el director de El Señor de los Anillos, cuándo se estrena

El director de El Señor de los Anillos filma la nueva película Let it be: el tráiler Peter Jackson, el director de la saga El Señor de los Anillos, filma Let it be: Get back, la nueva versión de la película documental de Los Beatles, con material inédito. Cuándo es el estreno y cuándo se puede ver en Disney+ Plus

Los documentales fueron, en 2020, un género de éxito y un gran negocio amplificado por los servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO.

Y en este sentido, las películas que cuentan historias vinculadas con músicos y bandas de todos los tiempos es una tendencia que continuará en alza en 2021 con producciones dedicadas a importantes artistas de ayer y hoy.

Los sellos discográficos se dieron cuenta de este interés global, y muchos comenzaron a excavar en sus archivos y pusieron en marcha productoras especialmente diseñadas para sacar el máximo provecho a estos registros. Ya hay una gran cantidad de documentales musicales previstos para 2021 con The Beatles, Little Richard, Tina Turner y Billie Eilish entre sus protagonistas.

Quizás la nueva versión de Let It Be, el documental de 1970 sobre la grabación del último álbum de la banda, que en su momento fue dirigido por Michael Lindsay-Hogg, sea de lo más interesante. El film de Lindsay-Hogg, que incluye imágenes del último concierto de la banda en la terraza de Apple, presentaba a un grupo a punto de separarse, con un aire muy melancólico.

En este caso, The Beatles: Get Back está diseñada para revertir esta imagen. Dirigida por Peter Jackson, realizador de la saga de El Señor de los Anillos, buscará mostrar un lado más ligero y alegre la banda. Como se muestra en el primer trailer ya disponible, el documental muestra a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr bromeando sin parar mientras graban el disco.

Jackson cuenta con 56 horas de material nunca antes visto y la total bendición de McCartney y Starr, y las viudas de Lennon y Harrison, Yoko Ono y Olivia Harrison, respectivamente. "Es un material genial; estamos a mitad de la edición ahora", adelantó Jackson.

La película estaba originalmente programada para ser estrenada en septiembre de 2020, pero se retrasó por culpa de la pandemia de Covid-19 , y ahora está fechada para estrenarse en agosto de 2021, con la posibilidad de que también pueda verse a través de Disney+ o Plus, la nueva plataforma de streaming de Disney.

Los Beatles: Get Back no es el único proyecto documental de Paul McCartney. El músico se asoció con Rick Rubin, famoso productor de los Beastie Boys y Johnny Cash, en una serie de seis episodios aún sin título. El proyecto, que marca la primera vez que los masters originales de The Beatles salen de Abbey Road, ofrecerá un recorrido por el viaje musical de McCartney, con el bajista hablando de su época en Beatles y Wings, así como de sus discos personales.

Tina Turner también tendrá su documental "definitivo", con imágenes nunca vistas, que se emitirá a través de HBO. Mostrará la carrera de Turner, desde sus comienzos en The Ike & Tina Turner, pasando por un matrimonio "tumultuoso", hasta convertirse en una de las solistas más vendidas del mundo.

Apple TV+ pagó unos u$s 26 millones para producir "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", según el sitio Deadline, sobre la cantante de "Bad Guy". Narrará la historia del fenómeno adolescente que se abrió paso hasta convertirse la estrella pop más exitosa del momento. Se estrena en febrero

Rihanna es otra estrella global moderna que tendrá su documental. El mismo se emitirá en Amazon después de que la compañía pagara una cantidad similar a la que Apple pagó por el documental de Eilish. Explorará la vida de la artista en su faceta de cantante, actriz y empresaria de la marca de moda Fenty.

Finalmente, entre muchas más producciones, se pueden destacar los films dedicados a dos leyendas del rock & roll: Jerry Lee Lewis y Little Richard.

En el primer caso se contará la historia del famoso pianista autor de clásicos como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin' Goin' On", con Mick Jagger como productor. El buen amigo de Jerry Lee Lewis, Little Richard, que murió a principios de año, también tendrá documental. Nacido Richard Wayne Penniman, el "Arquitecto del rock & roll", es uno de los primeros artistas negros que influyeron en los Rolling Stones y Elton John. Sus amigos y la familia están asesorando el proyecto, y cuenta con reportajes y archivos de la revista Rolling Stone.