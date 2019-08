Leo Di Caprio, Ricky Martin y Paulo Coelho: las reacciones por los incendios en Amazonas

En el marco de la presentación japonesa de Había una vez en Hollywood (la película que protagoniza junto a Brad Pitt y Margot Robbie, dirigida por Quentin Tarantino) en Tokio, Leonardo DiCaprio dijo que los incendios en Amazonas son increíblemente trágicos e instó a los gobiernos a hacer más, en medio de una creciente indignación internacional por el daño a la selva tropical más grande del mundo.

"Estamos tratando de sostener a otros para que se involucren, informen y contribuyan si pueden", agregó, en declaraciones en la alfombra roja. "Los gobiernos de todo el mundo, incluido Brasil, necesitan trabajar juntos para asegurar que esto no continúe", agregó.

Estas declaraciones fueron hechas un día después de que la Earth Alliance (Alianza por el Planeta), una iniciativa que fundó junto a los filántropos Laurene Powell Jobs y Brian Sheth, lanzara un fondo de emergencia de u$s 5.000.000 para ayudar a preservar la selva tropical que, según afirman los expertos, produce una quinta parte del oxígeno del planeta. "Hay una enorme tragedia en todo el mundo debido al cambio climático y a lo que está sucediendo en el Amazonas, que es realmente el pulmón de la Tierra y es vital para protegernos en el futuro", le dijo el actor a Reuters.

DiCaprio –quien visitó Brasil hace dos años para combatir incendios junto a una tribu–, dijo que planeaba volver al país para ayudar. "Lo que es vital para proteger esos bosques es proteger las culturas indígenas de allí", agregó.

Ricky Martin también expresó su preocupación por los incendios en la selva del Amazonas. Comparó la situación con el incendio del 15 de abril en la catedral de Notre Dame y cuestionó por qué los líderes mundiales no están uniendo fuerzas para sofocarlo.

"Cuando la catedral de Notre Dame estaba ardiendo en llamas, los medios de comunicación del mundo cubrieron cada momento y algunos billonarios se apresuraron a restaurarla. En este momento la selva amazónica está ardiendo", dijo Martin en su cuenta de Instagram.

"El pulmón de nuestro planeta lleva tres semanas en llamas. No hay cobertura mediática y tampoco billonarios. 'THIS IS A REAL GLOBAL ISSUE. Where are de real leaders OF THE WORLD joining forces for The Amazon' (Este es un tema globa lreal. ¿Dónde están los líderes reales del mundo uniendo fuerzas por el Amazonas?)", agregó

Por su parte, la cantante cubana Camila Cabello publicó en Instagram una foto del Amazonas en llamas y escribió: "Esto hace que me den ganas de llorar de frustración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Literalmente estamos destruyendo nuestro milagro de hogar. Lo lamento mucho planeta Tierra".

En tanto, el cantante de reggeaton colombiano J Balvin compartió en su cuenta de Instagram una publicación de la modelo Toya Montoya en la que dice que "sí esto está pasando, sí es aterrador" y dio una lista de organizaciones con experiencia en la conservación amazónica para quienes quieran colaborar en la mitigación del fuego.

Finalmente, el escritor brasileño Paulo Coelho le pidió disculpas a los franceses por lo que calificó de "histeria" del presidente de su país, Jair Bolsonaro, luego de que se burlara de Brigitte, esposa de su par francés, Emmanuel Macron, quien lo había culpado por los incendios en el Amazonas.

"Discúlpenme, discúlpenme mil veces. Es un video un poco triste para pedir perdón a mis amigos franceses por la crisis, yo diría la histeria de Bolsonaro, respecto a Francia, al presidente de Francia y su esposa", dijo el autor de El Alquimista en un video en francés que publicó en Twitter.

Au peuple français pic.twitter.com/MWGG1koMbx — Paulo Coelho (@paulocoelho) August 26, 2019

Los líderes de ambos países han tenido varias disputas en las últimas semanas, cuando Macron culpó a Bolsonaro por los incendios en la selva amazónica y lo acusó de mentir sobre su política contra el cambio climático. Bolsonaro respondió el domingo a una publicación en Facebook que comparaba la apariencia de su esposa Michelle, de 37 años, con la de la Primera Dama de Francia, una declaración que Macron calificó de "extremadamente irrespetuosa" hacia su esposa.

Luego de la cumbre del G7 en Biarritz (Francia) el Presidente Macron había ofrecido u$s 20.000.000 para ayudar a combatir los incendios forestales en el Amazonas, un gesto que el gobierno de Brasil consideró colonialista.

La disputa escaló el martes, cuando Bolsonaro dijo que quiere que Macron se retracte de los "insultos" en su contra antes de aceptar la oferta del G7, una postura que generó tensiones dentro del propio gobierno del país sudamericano, ya que varios miembros del gabinete tienen opiniones diferentes sobre el tema.

"Mientras arde la Amazonía, no tienen ningún argumento y solo insultan, niegan, dicen cualquier cosa para evitar asumir su responsabilidad", dijo el escritor, mensajero de paz de Naciones Unidas, en referencia a los dirigentes brasileños. "Es un momento de tinieblas en Brasil, pasará como pasa la noche (...) Les pido disculpas", concluyó Coelho.

Han habido más de 78.000 incendios forestales en Brasil sólo en lo que va de 2019, casi el doble del total del año pasado. Los ambientalistas culpan a especuladores que queman vegetación para despejar el terreno con la esperanza de venderle la tierra a agricultores y ganaderos.