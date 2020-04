La fundación de George Harrison en el frente de batalla contra el coronavirus

La Fundación Material World, fundada por el músico George Harrison en 1973, anunció que ya donaron u$s 500.000 al Fondo de Ayuda MusiCares COVID-19, Save the Children y Médicos sin Fronteras, que están brindando la atención necesaria a pacientes infectados en medio de la pandemia mundial de covid-19.

Además, para recaudar fondos adicionales, la fundación lanzó un desafío (challenge) mundial pidiendo que se comparta su línea favorita de la canción de The Beatles, "The Inner Light", junto con el hashtag #innerlight2020 en las redes sociales. Por cada publicación etiquetada, The Material World Foundation donará otro dólar (hasta u$s 100.000) a los esfuerzos de alivio de la epidemia.

Mientras que el sitio de YouTube de The Beatles compartió la letra de esa canción, Olivia Harrison, viuda de George, comentó: "Esta letra cantada por George, es un recordatorio positivo para todos los que estamos en aislamiento, cuarentena o respetando los consejos de permanecer en casa".