La TV no se rinde: se estrenaron más de 10.000 series a nivel global en 2019

Sobresalir en un mercado televisivo global cada vez más poblado es un auténtico desafío para los nuevos programas, sobre todo teniendo en cuenta que en 2019 se estrenaron más de 10.600 series en diferentes territorios claves alrededor del mundo, incluyendo entre estos 4600 series de ficción.

Así lo indica el más reciente informe NOTA ("New on the Air") de la consultora de investigación televisiva Glance -ex Eurodata TV Worldwide-, el cual detecta nuevos programas en más de 50 mercados internacionales.

Entre estos miles de programas, la empresa que realizó el estudio destacó dos grandes tendencias en cuanto a géneros: ficción basada en hechos reales, como noticias importantes o acontecimientos históricos; y formatos de ficción sobrenaturales.

En este sentido, el informe destaca dramas basados en hechos reales como la serie holandesa Stanley H, sobre el famoso criminal de la década del '90; y el drama inglés White House Farm, una serie de ITV sobre los asesinatos de cinco familias en 1985; asi como las series de fantasía y terror Drácula (BBC, Reino Unido) y Hotel de Luna (TVN, Corea del Sur).

El informe también descubrió que el catch-up, aquellos contenidos que se pueden ver a través de una app o una web, y los previews (trailers) están aumentando significativamente el visionado de televisión en todo el mundo.

En 2019, del promedio de 3 horas y 40 minutos de tiempo de visualización diaria en cinco países combinado -Francia, Italia, España, Reino Unido y EEUU-, el 10% fue en base a catch-up.

El atractivo del catch-up, explicó la consultora, se está extendiendo a diferentes grupos de edad y ya no es solo es popular entre los jóvenes.

Por su parte, los previews también atraen a más público a nuevos shows. "En el Reino Unido, por ejemplo, los shows que ofrecen una vista previa pueden aumentar su audiencia en un 37%".

Frédéric Vaulpré, vicepresidente de Glance, comentó en una entrevista de la revista Variety: "La profusión de contenido presenta un verdadero desafío para el mercado: cómo capturar y luego retener una audiencia cada vez más buscada, y cómo adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los televidentes. Hacer que el contenido esté disponible durante un período prolongado a través de transmisiones en vivo, catch-up y, más recientemente, los previews, parece ser esencial para que la oferta de TV avance en el futuro" aseguró.

Glance también dijo que el "emotainment", contenido que genera emociones positivas, representa una fuerte tendencia a unir a toda la familia en torno a la televisión.

En ese sentido, citó la serie finlandesa Song of My Life en YLE TV1, un repaso musical sobre los eventos en la vida personal y profesional de invitados famosos, que aumentó la participación de la audiencia en horario estelar en el canal líder de ese país en más del 50% entre su target de 22 a 50 años.

Glance también dijo que el año 2019 fue particularmente fuerte para los game shows originales, con el doble del número en comparación con 2017.

En tanto, para que sirva de comparación en general y vinculado a los datos aquí expuestos, el número de programas de televisión estrenados a nivel mundial durante la temporada 2016-2017 sumaba un total de 7500, de los cuales aproximadamente 3000 espacios se englobaban dentro del género de la ficción.

Vale la pena destacar que esta investigación incluye sólo el contenido que transmiten los canales de TV, con lo que si se incluye a las producciones destinadas a las plataformas de streaming, el número de programas que se ofrecen al espectador crece considerablemente.

No se sabe a ciencia cierta cuantas de estas compañías existen a nivel global, pero con los estrenos que ofrecen mensualmente las más conocidas se alcanza una suma importante.

Desde Netflix hasta la naciente Disney+ que llega a fin de año a la Argentina, pasando por Amazon o Hulu, todas gastan miles de millones de dolares al año para llevar producciones originales a sus servicios, en muchos casos son películas, pero mayormente se trata de series de todo tipo.