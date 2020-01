La Guerra del Golf: lanzan un nuevo circuito profesional con u$s 240 millones en premios

De la misma forma que ocurrió con el tenis y los diferentes torneos por equipos que hoy compiten por el mismo negocio, el golf profesional también se ha convertido en una suerte de "capo de batalla".

Es que la organización privada World Golf Group (WGG) acaba de anunciar sus planes para crear un circuito mundial que rivalice con el PGA Tour y el European Tour.

De concretarse, la competición contaría con 18 torneos y una suculenta bolsa de premios de u$s 240 millones.

El World Golf Group se conformó a partir de una joint venture entre la británica Premier Golf League (PGL) junto al banco estadounidense Raine Group, a través de la cual se pretende explotar este nuevo circuito.

La previsión de ambas entidades es que se lance en un plazo de dos años, más precisamente en enero de 2022, de acuerdo al sitio especializado Palco23.

La temporada, que tendría ocho meses de duración, se concentraría en Estados Unidos, donde se disputarían diez de los 18 torneos. Asimismo, actualmente ambas organizaciones trabajan para contar con 48 jugadores, que se jugarán el título final en el último evento.

En juego se pondrá un galardón individual y otro de equipo, en el que los participantes formarán doce combinados de cuatro integrantes cada uno.

"Si quieres que el mundo te vea, tienes que diseñar el mejor producto cada semana y el golf, actualmente, no lo hace", indicó WGG en un comunicado. "Si pudiéramos empezar de cero, no crearíamos el sistema de golf profesional que hay en la actualidad y esta liga busca esa oportunidad; creemos que tendrá éxito porque es lo que aficionados, patrocinadores, televisiones y jugadores quieren", añadieron.

De hecho, para convencer a los golfistas de que participen, se planea dar una participación minoritaria en los equipos que se conformen. Desde WGG aseguran que ha intentado establecer relaciones con el PGA y el European Tour "en lugar de actuar como una liga rupturista", pero que ambos circuitos "han declinado nuestra propuesta".

Keith Pelley y Chris Whan, consejeros delegados de ambas entidades, señalaron a Reuters que no harán comentarios al respecto.

La propuesta de crear un nuevo circuito de golf a nivel mundial no es nueva, sino que se remonta a dos décadas atrás, cuando el ex jugador australiano Greg Norman trató de impulsar un proyecto similar en 1994. "Su plan resultó en una amenaza de vetar a los participantes estadounidenses que jugaran el WGG, pero ahora el mundo es diferente y las leyes anti-trust han cambiado, por lo que tenemos una proposición diferente", señaló la organización al respecto.

Consultado al respecto el número 2 del mundo, Rory McIlroy, reveló que las conversaciones con los jugadores sobre el proyecto se vienen dando hace años. "Estas personas han estado hablando con algunos de nosotros durante seis años", dijo el irlandés. "Es difícil ... a mi me encanta el PGA Tour, me encanta la forma en que está configurado el golf en este momento. Ciertamente no me gustaría perder lo que se ha construido en los últimos 40 o 50 años" agregó.

"Todavía soy bastante tradicionalista, por lo que tener tanta agitación en el juego no creo que sea el paso correcto hacia adelante. Pero creo que podría ser un catalizador para algunos cambios en esta gira que pueden ayudarlo a crecer y avanzar y recompensar a los mejores jugadores como deberían ser" añadió.

La noticia de este nuevo certamen llega después de que el PGA Tour anunció que aumentará hasta u$s 15 millones los premios a repartir en el Players Championship, que se celebrará del 12 al 15 de marzo en TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida, con el ganador recibiendo u$s 2,7 millones.

La medida representa un aumento total de u$s 2,5 millones en relación al evento del año pasado, que fue ganado por McIlroy. También significa que, por el momento, este torneo pagará más que cualquiera de las principales competencias del circuito. El año pasado, la cifra que repartieron los Majors fueron: US Open (u$s 12,5 millones), The Masters (u$s 11,5), PGA Championship (u$s 11) y Open (u$s 10,7).