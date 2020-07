HBO ESTRENOS JULIO 2020: JOKER cómo y cuándo ver la película Guasón; qué series y películas estrena HBO GO

Joker, la película taquillera basada en el súper villano de DC Comics y protagonizada por el multipremiado Joaquin Phoenix (Oscar al Mejor Actor 2019), es uno de los estrenos de HBO y HBO GO en julio.

Guasón está ambientada en 1981, y sigue la complicada vida de un comediante fracasado, un hombre olvidado por la sociedad que busca una conexión humana, cuyo descenso a la locura y al anarquismo inspira una violenta revolución social en la decadente ciudad de Gotham.

Seguí leyendo la nota para descubrir cuándo llega el imperdible y esperado estreno de Joker a HBO y HBO GO.

SERIES

ROOM 104 (Pre estreno en HBO GO el 24 de julio y estreno en HBO el 31 de Julio a las 23.30hs)

Serie de televisión antológica estadounidense creada por Jay y Mark Duplass. La serie está ambientada en una habitación individual de un motel estadounidense en Long Island, en las afueras de la ciudad de Nueva York, y explora personajes que pasan por ella en cada episodio. Cada capítulo es un género diferente con algunos más cómicos, más dramáticos o incluso de terror y crimen.

DOCUMENTALES

APOLLO 11 (Lunes 20, 22hs)

Apolo 11 es un documental americano de 2019 editado, producido y dirigido por Todd Douglas Miller. Se centra en la misión de 1969, el primer vuelo espacial después del primero gracias al que los hombres caminaron en la Luna.

STOCKTON ON MY MIND (Martes 28, 22hs)

A la edad de 26 años, el mismo día en que Donald Trump fue elegido en 2016, Michael Tubbs se convirtió en el primer alcalde afroamericano de su asediada ciudad natal de Stockton (California), así como en el alcalde más joven de una gran ciudad estadounidense. Stockton On My Mind, del cineasta Marc Levin (One Nation Under Stress, Class Divide, de HBO) sigue el viaje personal y político de Tubbs, explorando cómo el crecer en medio de la pobreza y la violencia dio forma a su visión de un cambio innovador.

PELÍCULAS

ZOMBELAND: DOUBLE TAP (Sábado 4, 22hs)

DOWNTON ABBEY (Sábado 11, 22hs)

JOKER (Sábado 18, 22hs)

THE GOLDFINCH (Sábado 25, 22hs)