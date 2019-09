Grossman: "Es preferible conectarse sabiendo que vas a ver una serie de calidad que conectarte para buscar algo para ver"

¿En que anda HBO después del gran éxito de Game of Thrones?

Seguimos produciendo, buscando ideas nuevas, ejecutando ideas novedosas y como siempre empeñados en ofrecer un contenido que haga honor a la marca, con contenidos diferentes, disruptivos que atraiga a las audiencias y sobre todo que refleje lo que somos: una empresa dedicada al contenido y a la creatividad, eso es en lo que andamos hoy, mañana y siempre.

¿Cual es el secreto de HBO para permanecer arriba con tanta competencia?

Primero es ser consecuente con la marca y el contenido que estamos dedicados a crear. Segundo es la libertad creativa. Para nosotros es muy importante que la gente, el productor, el que tiene la idea, se sienta cómodo trabajando con nosotros, y eso es fundamental y uno de los pilares por los cuales la gente se acerca a nosotros. Y otro es que sabemos que vamos a tener un producto de calidad. Calidad y libertad creativa creo que es la fórmula del éxito y la magia de la marca.

¿Hacen estudios de lo que puede tener éxito, de lo que quiere ver el público?

Nosotros lo que hacemos es recibir las ideas que tienen los productores de la región. Se evalúan con un equipo interno. Se chequea si hay algo parecido en el mercado. Se ve una descripción de los personajes. Si la propuesta llega como decimos nosotros 'robusta', bien presentada, con un libro de producción que la acompaña, y el expertice de nuestra gente le ve una salida positiva, eso es lo que hacemos. Tratamos de hacer algo que otros no hayan hecho, y esa es la premisa que aplicamos no solo cuando decidimos sino cuando tomamos la decisión. Si el producto podría ver visto en un canal abierto, y la respuesta es no, entonces es un producto de HBO.

¿Cualquier persona puede acercarles una propuesta?

No, cualquier persona no. Tenemos un proceso bien establecido. Hay que acercarse a nuestro equipo de producción original y allí se siguen varios pasos. Se firma un NDA, en el que cual nosotros nos comprometemos a no compartir la idea sino a evaluarlo nosotros mismos. Cualquier idea disruptiva tiene cabida en HBO, pero no todo el mundo tiene la experiencia para presentar ideas. Hay formas de hacerlo. A lo mejor usted tiene una idea, lo que tiene que hacer es acercarla a una productora que le de forma y esa productora viene contigo a presentarla. No somos a puertas abiertas.

Lanzaron hace poco una serie nueva, polémica, de origen israelí, que se llama Our Boys...

Si. Está basada en un caso real de un palestino que es asesinado en Israel. Lo interesantes que no estando hablada en español o inglés, sino en hebreo y en árabe, la historia se va llevando muy bien. Eso es que estamos dándole cabida a nuevas ideas, a nuevos territorios.

Parece que le gustan la series que dan que hablar

Así es. Tienen que dar que hablar. Nuestra series tienen que salir de las pantallas, de la televisión, la tablet o el teléfono. Tienen que generar conversaciones fuera de nuestros ambientes naturales de visualización. Ese es el éxito de una serie. Que al día siguiente usted llegue a su trabajo, al colegio, a la universidad y comente con su amigo o su compañero lo que ocurrió anoche con alguna serie. Eso es el engagement, lo que consigue nuevos suscriptores. Es la nueva manera de comunicar. El éxito se mide no solo por el rating, sino por el número de likes y conversaciones que generes en las redes sociales.

Además de Netflix y otros servicios similares, ahora llega Disney+ ¿Cómo están preparándose para este nuevo desafío?

Nosotros siempre hemos estado a la vanguardia. Lo que pasa es que ahora hay mucho más ruido y mucha más presencia de estas nuevas maneras de entretenerse. Pero nosotros con HBO Go tenemos bastante tiempo en el territorio y con buenos resultados. Creo que esta nueva explosión de alternativas no lineales lo que va a producir es que se expanda mucho más el entretenimiento y eso es bueno para las audiencias, para los productores y para nosotros también. Todas las empresas estamos queriendo tener más data de nuestros usuarios. Es preferible conectarte sabiendo que vas a ver una serie de calidad que conectarte para empezar a browsear (buscar) y tratar de definir que voy a ver o con que me voy a divertir. Y esta es una gran diferencia entre las ofertas no lineales que hay en el mercado. Una es un entretenimiento de calidad, seguro, cuidado, específico, y lo otro es una oferta de una infinidad de cosas que a lo mejor no terminamos viendo nada.

¿Los ha perjudicado la nueva crisis argentina?

Si algo tenemos los latinoamericanos es que vamos de crisis en crisis. Si alguien se adapta muy bien a las crisis son ustedes los argentinos. Han pasado por esto varias veces. Y si alguien se adapta también muy bien a eso son las empresas que ofrecen entretenimiento en esos países. Nosotros lo vemos obviamente con preocupación porque siempre se piensa que el entretenimiento es lo primero que se corta cuando vienen las devaluaciones o los impactos económicos, pero hemos sabido sortear crisis, ya tenemos 30 años con presencia en el territorio. Nos adaptaremos a las nuevas reglas del juego. La marca seguirá estando presente en la región. Acompañamos a la audiencia en los buenos y en los malos momentos, esa es la función de una marca que entretiene. Dar sosiego, paz, pausa en el día a día ajetreado y que disfruten con nosotros un tiempo.