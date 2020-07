Flow estrena nuevas series de la BBC y el increíble documental nacional "Prode"

La plataforma Flow anunció el estreno de nuevos títulos de origen británico producto de su alianza con BBC Studios, los cuales se podrán ver on demand y desde cualquier dispositivo en la plataforma.

Dentro de esta nueva selección de contenidos, llegan por primera vez a la región títulos como We Hunt Together, Traces, Dead Pixels, la segunda temporada de The Split y Five by Five, protagonizada por Idris Elba.

También se ofrecerán episodios especiales de Doctor Who, Luther, The Musketeers y The Honorable Woman, por mencionar algunos.

Además, Flow y BBC Studios ponen a disposición dos documentales Premium exhibidos por primera vez en Latinoamérica: Icons, que perfila las grandes personalidades del siglo 20 y Once Upon a Time In Iraq, una mirada que examina a fondo el conflicto bélico.

A estos programas hay que agregarles contenidos de ciencia e historia natural, como Rituals, The Wonderful World of Baby Animals y Wild Japan.

Mientras que para los fanáticos de la música el repertorio se amplía con shows y títulos documentales como David Bowie The Last Five Years, Daft Punk Unchained, U2 Live in London, Ariana Grande Live in London, y Avicii True Stories, entre otros.

CINE NACIONAL

Flow también incorporó nuevos títulos a su catálogo de cine nacional sin cargo.

Entre los estrenos se encuentran "La fiesta silenciosa", dirigida por Diego Fried, con Jazmín Stuart, Esteban Bagliardi y Gerardo Romano; y Prode que aborda un acontecimiento único sucedido el 6 de mayo de 1984, cuando los jugadores de Racing de Córdoba vivieron una situación única: jugaron al Prode, acertaron todos los resultados, y sólo restaba un partido, el que los tenía como protagonistas.