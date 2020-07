Estrenos HBO en agosto 2020: qué series y películas mirar este mes

Los finales de temporada de Batwoman y Room 104, entre los estrenos de HBO Cuáles son los estrenos de HBO y HBO Go en agosto. Llegan series nuevas como La Unidad y Lovecraft Country, el documental Showbiz kids sobre actores que empezaron su carrera siendo niños y el final de temporada de I May Destry You y Batwoman.

Ya se conocen los estrenos de series y películas de HBO y HBO Go para agosto 2020. En un año récord de horas frente a la pequeña pantalla a causa de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, la Academia de la Televisión de los Estados Unidos anunció los candidatos a la 72° edición de los Premios Emmy, que consagran a las mejores series en inglés.

Un dato clave es que HBO se ubicó en segundo lugar entre las plataformas de streaming, con 107 candidaturas.

SERIES

LA UNIDAD | 3 de agosto a las 22 en HBO

La exitosa serie dramática española, basada en los testimonios inéditos de altos profesionales de una unidad especial contra el terrorismo, sigue la historia de Carla, jefa del grupo que lucha constantemente por controlar el terrorismo islámico. Junto a su brigada, deberá defender a España de su peor amenaza.

LOVECRAFT COUNTRY | 16 de agosto a las 22 en HBO

La nueva serie original dramática de HBO, basada en la novela homónima de Mat Ruff, sigue a Atticus Freeman (Jonathan Majors), su amiga Letitia (Jurnee Smollett-Bell) y su tío George (Courtney B. Vance), quienes emprenden un viaje por los Estados Unidos de las leyes de Jim Crow de los años ‘50, en búsqueda de su padre desaparecido (Michael Kenneth Williams). Este viaje desencadena una lucha por la supervivencia y por la superación tanto del terror racial de la America “blanca” como de los aterradores monstruos que parecen salidos de un libro del género Lovecraft.

DOCUMENTALES

SHOWBIZ KIDS | 11 de agosto a las 20 en HBO

Narra el precio personal y profesional que la fama y el fracaso pueden causar a los niños. El documental, que cuenta con segmentos detrás de escena y grabaciones inéditas de algunas audiciones, ofrece un vistazo de la vida en el set de filmación de jóvenes profesionales. Los actores describen los desafíos de navegar los caminos de la industria a una edad tan temprana y el efecto a largo plazo que la mirada pública provoca sobre su autoestima. Muchos también se refieren a las relaciones complicadas que tienen con sus padres, las presiones de equilibrar extenuantes jornadas de trabajo con la vida más allá de los estudios y la perturbadora prevalencia del abuso y de la explotación en la industria.

EPISODIOS ESTRENO Y FINALES DE TEMPORADA

ROOM 104, Temporada 4 | Todos los viernes a las 23:30 en HBO

Creada por Mark y Jay Duplass, la antología nocturna de media hora regresa con su temporada final de 12 episodios, cada uno contando una historia única e inesperada de los personajes que pasan por una sola habitación de un típico motel americano. Explorando una variedad de géneros, desde la comedia oscura hasta la ciencia ficción, y presentando por primera vez un episodio animado y canciones originales, esta temporada seguirá sorprendiendo a los espectadores semana a semana.

I’LL BE GONE IN THE DARK (EL ASESINO SIN ROSTRO) | Final de temporada el 2 de agosto a las 23 en HBO

Basado en el best-seller de Michelle McNamara, el documental de 6 capítulos es una historia inquietante sobre la determinación de una mujer para exponer la verdad en su investigación sobre el depredador que ella denominó 'el asesino de Golden State'.

PERRY MASON | Final de temporada el 9 de agosto a las 22 en HBO

Basada en los personajes creados por el autor Erle Stanley Gardner, la serie dramática sigue los orígenes del abogado defensor criminalista más legendario de la ficción estadounidense: Perry Mason. Cuando el caso de la década toca a su puerta, la búsqueda incesante de Mason por la verdad revela una ciudad fracturada y, tal vez, un camino hacia su propia redención.

I MAY DESTROY YOU | Final de temporada el 31 de agosto a las 21. en HBO

Una serie intrépida, franca y provocativa, que explora el tema del consentimiento sexual en la vida contemporánea y cómo, en el panorama moderno de las citas y relaciones, se hace la distinción entre liberación y explotación. Arabella Essiuedu (Michaela Coel) es una joven escritora poco comprometida y despreocupada quien, luego de un exitoso texto que atrajo mucha atención en internet, es considerada la 'voz de su generación'. Después de ser agredida sexualmente en un club nocturno, su vida cambia irreversiblemente. Arabella lucha por aceptar lo que sucedió, también comienza un viaje de autodescubrimiento.

BATWOMAN | Final de temporada el 28 de agosto a las 22 en HBO

Armada con una pasión por la justicia social y la fuerza para expresar lo que piensa, Kate Kane llega a las sombrías calles de Gotham como una entrenada luchadora lista para terminar con el resurgimiento criminal en la ciudad. Pero no será una heroína desde el comienzo. En una ciudad desesperada por la salvación, deberá primero superar sus propios demonios antes de convertirse en un símbolo de esperanza para Gotham. Basada en los cómics de DC y protagonizada por Ruby Rose.

PELÍCULAS

ÁNGELES DE CHARLIE (CHARLIE’S ANGELS)| 1 de agosto a las 22 en HBO

Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska dan vida al famoso trío de agentes especiales con una mirada más fresca y actual bajo la dirección de Elizabeth Banks. Tras la jubilación de John Bosley, la ex agente Rebekah Bosley encarga a los nuevos ángeles Sabina, Elena y Jane, investigar una peligrosa tecnología de generación de energía que podría acabar con la humanidad.

REGRESA A MI (BEN IS BACK) | 8 de agosto a las 22 en HBO

La ganadora del Oscar Julia Roberts y Lucas Hedges protagonizan este filme donde el encantador Ben Burns (Hedges), un adolescente adicto a la drogas, se presenta inesperadamente en su casa la víspera de Navidad. La estadía del joven se convierte en una difícil prueba para todos los habitantes del hogar, e incluso, para el amor incondicional de su madre.

DOCTOR SUEÑO (DOCTOR SLEEP) | 15 de agosto a las 22 en HBO

Ewan McGregor encarna a Danny Torrance en esta secuela de El Resplandor. 40 años luego de los eventos del Hotel Overlook, Danny -aún marcado por el trauma- usa su don en un hospital donde le conocen como Doctor Sueño. Pero su sensación de paz desaparece cuando se ve forzado a regresar al Overlook para proteger a una joven de un culto mortal que se alimenta de niños con poderes.

LAS REINAS DE CRIMEN (THE KITCHEN)| 22 de agosto a las 22 en HBO

Basado en el cómic de DC, el filme ambientado en Nueva York de los años 70, se centra en las esposas de tres mafiosos irlandeses del barrio de Hell’s Kitchen. La vida de estas amas de casa da un giro cuando el FBI arresta a sus maridos y ellas deciden tomar las riendas de la mafia en sus manos.

LAST CHRISTMAS: OTRA OPORTUNIDAD PARA AMAR | 29 de agosto a las 22 en HBO

Tierna comedia romántica escrita por Emma Thompson inspirada en la inolvidable música de George Michael. Emilia Clarke (Game of Thrones) interpreta a Kate, una joven atrapada en una terrible racha de mala suerte hasta que conoce al noble Tom (Henry Golding, de Locamente Millonarios).