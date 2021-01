Casi un año después de que se cerrara toda la producción de Hollywood al inicio de la pandemia de Netflix en los Estados Unidos, las filmaciones en Los Ángeles nuevamente están paralizadas, en principio por enero. Y quizás por algunas semanas más.

Los compañías están acatando así un pedido del Departamento de Salud Pública, que instó a la industria del showbusiness a considerar un alto. El Sindicato de Actores de Cine (SAG), la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión (AFTRA) y el Gremio de Productores recomendaron también que la producción comercial en el set se cierre temporalmente "con efecto inmediato". La tasa de transmisión comunitaria es tan alta que el 21% de todas las pruebas de Covid resultan positivas.

Al igual que sus homólogos de los medios tradicionales, Netflix también detuvo sus producciones con sede en Los Ángeles, que estaban programadas para comenzar a filmarse esta semana, al menos hasta mediados de enero.

Si bien la medida de Netflix se conoció el lunes, el servicio ya había estado trabajando en la decisión durante las últimas semanas. De hecho, el mes pasado Netflix ya detuvo la producción del thriller El hombre gris, protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans, su película de mayor presupuesto hasta la fecha (u$s 200 millones) debido al creciente número de casos de Covid.

Otros estudios que también pausaron sus producciones o que retrasaron el inicio de las mismas son Disney, CBS Studios, Warner Bros., Universal, Sony Pictures, y Lionsgate, según informa el sitio Deadline.

"Los hospitales del sur de California se enfrentan a una crisis como nunca antes habíamos visto", dijo la presidenta de SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris. "Los pacientes están muriendo en ambulancias esperando tratamiento porque las salas de emergencia de los hospitales están abrumadas. Este no es un entorno seguro para la producción en persona en este momento" afirmó.

La suspensión se extendió a los programas de entrevistas como el The Late Late Show de CBS o The Ellen DeGeneres Show, mientras que Jimmy Kimmel Live! volvió a grabar de forma remota.

Con estrictos protocolos de seguridad de Covid y pruebas rigurosas, las series de televisión produjeron con éxito nuevos episodios durante la pandemia. Pero, con la nueva ola masiva de infecciones que azota a los EE. UU. y con California emergiendo como epicentro, el número de brotes de Covid en producciones activas estaba en aumento antes de que todos los programas se fueran a un receso de vacaciones en diciembre.

Estas son algunas de las producciones que detuvieron sus grabaciones o que directamente no pudieron comenzar. En el caso de Netflix la serie True Story (con Kevin Hart y Wesley Snipes) y la temporada 2 de la comedia Family Reunion.

Disney tuvo que interrumpir 16 series, entre las que se encuentran Grey's Anatomy (ABC), American Housewife (ABC), Black-ish (ABC), Mixed-ish (ABC), Rebel (ABC), This Is Us (NBC), 9-1-1 (Fox), Last Man Standing (Fox), American Crime Story: Acusación (FX), American Horror Story (FX), Mayans MC (FX), Big Shot (Disney+), The Orville (Hulu), y Love, Victor (Hulu).

En el caso de Lionsgate son Blindspotting (Starz) y Dear White People (para Netflix).

Sony Pictures Televisión suspendió Los Goldberg (ABC), Atypical (para Netflix), ¡Jeopardy! y Wheel of Fortune.

Universal Televisión frenó las grabaciones de Alcalde (NBC), Kenan (NBC), Good Girls (NBC), Never Have I Ever (para Netflix), Hacks (HBO Max) y Brooklyn Nine-Nine.

Por su parte Warner Bros. TV hizo lo propio con All American (The CW), Bob Abishola (CBS), B Positive (CBS), Call Me Kat (Fox), Mom (CBS), Shameless (Showtime), You (para Netflix), Lucifer (WBTV) y Young Sheldon (WBTV)

Mientras que los estudios CBS pospusieron NCIS (CBS), NCIS: Los Ángeles (CBS), SEAL Team (CBS), Why Women Kill (CBS All Access) y Diario de un futuro presidente (Disney +).