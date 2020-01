Entregan los Golden Globe con amplio dominio de Netflix en las nominaciones

Este domingo, con transmisión de TNT y TNT Series desde las 21 hs, y Alfombra Roja desde las 20 hs a través de E! Entertainment, se lleva a cabo una nueva edición de los Golden Globe, los premios que otorga la prensa extranjera acreditada en Hollywood a lo que ellos consideran son las mejores películas y programas de televisión del año. Se trata del galardón que abre la "temporada de premios" y además sirve como "pista" de lo que puede ocurrir en los premios Oscar, que en esta ocasión están pautados para el próximo 9 de febrero.

Sin duda, lo más destacado de esta edición es que el servicio de streaming Netflix acaparó las nominaciones con 17 en cine como en TV. Es decir, podría ganar hasta 34 premios en diferentes categorías, más que cualquier otro competidor.

"Marriage Story" fue nominada en seis categorías, siendo así la cinta más nominada este año. "The Irishman", también de Netflix, empató con "Once Upon a Time… in Hollywood" de Quentin Tarantino como la segunda película más nominada; ambas obtuvieron cinco nominaciones. "The Two Popes" y "Dolemite Is My Name" también de Netflix cuentan con sendas nominaciones.

En el terreno de la TV, las series "The Crown" y "Unbelievable" de Netflix recibieron cuatro nominaciones cada una, empatando con "Chernobyl" de HBO por la mayor cantidad. "The Kominsky Method" y "The Politician" también recibieron nominaciones para Netflix.