El show debe seguir: Live Nation arranca una serie de conciertos en modo "autocine"

Live Nation, una de las principales productoras de artistas y espectáculos del mundo, anunció su primera serie de conciertos para asistir y ver desde el auto en los Estados Unidos que tendrá lugar en julio, meses después de que la industria de la música en vivo entró en su peor etapa al ser totalmente cancelada debido a la pandemia de coronavirus.

La compañía de entretenimiento anunció el ciclo "Live from the Drive-In", un conjunto de nueve espectáculos en estilo "autocine" que se llevarán a cabo del 10 al 12 de julio en Nashville, Tennessee; Maryland Heights, Missouri; y Noblesville, Indiana.

La estrella de la música country y ganador del Grammy, Brad Paisley, encabezará los conciertos en las tres ciudades, mientras que los artistas del mismo género Darius Rucker y Jon Pardi también actuarán en Nashville en el Nissan Stadium. Mientras que el rapero Nelly lo hará en Maryland Heights.

Los asistentes al show podrán ingresar a los estacionamientos de los anfiteatros con un máximo de cuatro personas por vehículo, y tendrán dos espacios de estacionamiento vacíos entre cada auto para que los fanáticos puedan ver y festejar desde sus zonas designadas para el seguimiento individual.

Desde el sitio de Live Nation se alienta al público a llevar comida, bebidas y sillas, que se podrán ubicar alrededor de sus autos para ver a los artistas desde el escenario y también desde las pantallas LED gigantes.

Entre otros requisitos, la compañía organizadora solicita que los asistentes usen tapabocas a su llegada, donde se escaneará el ticket sin ningún contacto a través de las ventanillas. En tanto que no será obligatorio el uso de barbijos una vez que se ingrese en las áreas designadas. Además no es obligatorio la utilización de guantes.

Tom See , presidente de Live Nation Venues-US Concerts, dijo que la compañía pasó meses trabajando para encontrar una forma segura y agradable de realizar shows en vivo durante la pandemia. "Realmente nos hemos asociado con (las) jurisdicciones locales (y) nos hemos estado reuniendo con ellos durante meses, solo hablando de cómo podemos proporcionar una experiencia excelente y cómoda a los fanáticos con distanciamiento social, a la vanguardia en la nueva fase en la que se está a punto de entrar. Debido a esas relaciones y esa comunicación de ida y vuelta, hemos tenido éxito en obtener esa luz verde ", dijo See en una entrevista con The Associated Press, que relevan desde Billboard.

"Fue realmente importante para nosotros este emprendimiento. No sería Live Nation. No sería el líder de la industria de conciertos. Queríamos hacer una declaración más grande".

We’re excited to announce LIVE FROM THE DRIVE-IN �� �� – our first drive-in concert series in the U.S. kicks off July 10, 11, 12! #LiveFromTheDriveIn



Check out https://t.co/xrGi9XdOj7 for more info! — Live Nation (@LiveNation) June 22, 2020

Nelly, quien está celebrando el vigésimo aniversario de su álbum debut "Country Grammar", y la banda tributo a Pink Floyd, El Monstero, son ambos de St. Louis y actuarán en el Hollywood Casino. Pardi y la banda de rock Yacht Rock Revue encabezarán el Ruoff Music Center cerca de Indianápolis.

Las entradas ya están a la venta. El precio por vehículo es de u$s 125, que es aproximadamente u$s 31 por persona si asiste el número máximo de cuatro asistentes por automóvil. "Estoy muy emocionado de hacer esto porque quería asegurarme, si íbamos a hacer algo como esto, que tenían todo lo importante resuelto", dijo Paisley en una entrevista con la agencia AP. "Mi objetivo es no transmitir este virus a nadie. Y no debería transmitirse a partir de esto. Esa es la clave. Simplemente no creo que valga la pena hacer shows si estamos poniendo en riesgo a las personas".

Para el show de Missouri, See dijo que tienen capacidad para acomodar 1000 autos con las pautas de distanciamiento social. No se permiten parrillas o barbacoas, pero los asistentes al concierto pueden traer alimentos precocinados y bebidas, incluso con alcohol; aunque se pide a los grupos que nombren un "conductor designado".

Pero también estará disponible para la compra un menú de comida calientes y bebidas sin alcohol, dijeron desde Live Nation. Las personas pueden hacer pedidos on line y los artículos serán entregados en su zona de "puerta trasera designada". Los asistentes solo podrán dejar sus "cápsulas" para acceder a baños individuales, que se limpiarán regularmente durante todo el espectáculo. Se anima en este sentido a los asistentes a usar máscaras cuando salgan a los baños. "No tienen que caminar demasiado para poder usar las instalaciones", dijo el ejecutivo de la empresa productora.

"Le damos lo que tiene que ver con el tamaño de un garaje para dos autos donde podrá estacionar su automóvil, salir y tener un excelente paseo para usted y sus amigos, y escuchar la música a través de megafonía profesional adecuada y una increíble pantalla de audio y video. Es realmente un aspecto diferente del autocine y en vivo. Es altamente experimental" concluye Tom See.

EN GRAN BRETAÑA TAMBIÉN

Live Nation también organizará una serie de festivales para ir en auto en el Reino Unido. El tour Utilita Live From The Drive-In llegará a 12 locaciones diferentes en toda Gran Bretaña. Desde mediados de julio hasta septiembre, el espectáculo visitará lugares como Birmingham, Bolton, Bristol, Cheltenham, Edimburgo, Leeds, Lincoln, Liverpool, Londres, Newmarket y Teesside, con artistas como Ash, Beverley Knight, Bjorn Again, Brainiac Live, Brand New Heavies, Camp Bestival Live, Cream Classical Ibiza, Dizzee Rascal, Embrace, Gary Numan, Jack Savoretti, Kaiser Chiefs, Lightning Seeds, Nathan Dawe, Reggae Roast Vs Gentleman's Dub Club, Russell Watson, Sheku e Isata Kanneh-Manson, Sigala, Skindred, The Snuts, The Streets, The Zutons y Tony Hadley