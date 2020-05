El coronavirus impulsa las apuestas en las carreras de bolitas, el ping pong y el voley

Según un informe de Global Betting and Gaming Consultants que releva Financial Times, las apuestas deportivas representan una industria global de u$s 65.000 millones, en la que los eventos más populares son el fútbol, el tenis y las carreras de caballos. En 2019 la consultora india Mordor Intelligence pronosticó además que el negocio alcanzaría un valor de u$s 87.750 millones para 2024.

Sin embargo, de acuerdo a los analistas de H2 Gambling Capital, la crisis del coronavirus provocará una caída mundial del 11% este año.

Pero el parate no ha amedrentado a los apostadores, que ante la suspensión de eventos como la Premier League, Wimbledon o los Juegos Olímpicos de Tokio, buscaron otros deportes y diferentes competencias que continuaron celebrándose.

Las carreras de bolitas, en las que se emiten videos en vivo de canicas recorriendo un circuito de velocidad, es uno de los ejemplos. Jelle's Marble Runs, el fundador de la "Liga de Bolitas", registró un aumento de más de 100.000 suscriptores a su canal de YouTube en menos de un mes.

Además de Jelle's Marble Runs, existen otros canales de YouTube dedicados a estas carreras, como Murmiland, Scott's Marble Runs, M&H Racing o Toy Racing.

Por otra parte, las carreras de trote en Suecia, donde el caballo tira de un pequeño carro donde va subido el jockey, suelen atraer a una pequeña audiencia de nicho. Pero dado que este país ha tenido una cuarentena más "relajada", sus carreras de trote tomaron trascendencia global gracias a los jugadores por plata.

El corredor de apuestas sueco ATG, que en condiciones normales tiene ingresos semanales medios de 4,4 millones de euros, informó de un repunte del 465% de los ingresos internacionales desde que estalló la pandemia, explican en el FT.

"Hemos tenido socios internacionales anteriormente, como los países nórdicos... pero ante la paralización de todos sus deportes, las carreras suecas son el mejor producto que pueden ofrecer a sus clientes", explicó Hans Lord Skarploth, el consejero delegado de ATG.

GVC, el propietario del corredor de apuestas Ladbrokes Coral, señaló en tanto que el tenis de mesa, es decir el famoso ping pong, que suele representar sólo el 1% de los ingresos por apuestas deportivas, se había convertido en el quinto mayor deporte y en una importante fuente de ingresos.

La empresa Bet365 en tanto, que obtiene la mayoría de sus más de 3000 millones de euros de ingresos de las apuestas deportivas, ofrece la posibilidad de apostar a la liga rusa de voleibol de los Urales y a las carreras de caballos de Florida, que siguen corriéndose a puerta cerrada.

El fútbol sigue representando el 25% de los ingresos por apuestas deportivas de GVC, pero ahora sólo ofrece ligas menores, incluida la de Bielorrusia, donde el presidente Alexander Lukashenko aseguró que este deporte es "el mejor remedio contra el virus".

El país no reconoció el coronavirus como una pandemia, y la Asociación de Hockey sobre Hielo bielorrusa señaló que las cifras de apuestas sobre este deporte habían experimentado un fuerte aumento.

Los eSports también se convirtieron en refugio de apostadores. Una encuesta de la agencia 2CV indica que un 36% de los jugadores que apostaron en deportes en los últimos tres meses se habían volcado a los deportes electrónicos. También mostró que 30% de los que apuestan por los eSports actualmente comenzó a hacerlo en el último mes. Y 22% de los jugadores que no intentaron nunca apostar en estos torneos reveló que considerará hacerlo dentro de los próximos meses si las cosas continúan como ahora.

Finalmente, un informe de la firma Morning Consult señala que 1 de cada 3 apostadores deportivos consideraría apostar en estadísticas sobre el coronavirus. Las plataformas de apuestas en EE.UU. tienen prohibido ese tipo de operaciones relacionadas con enfermedades, pero muchos lo hacen en páginas internacionales. Morning Consult señala que en Singapur la policía investiga a varias casas que ofrecían la posibilidad de apostar con respecto al número de infecciones diarias en ese país, Tailandia, Malasia e Indonesia.