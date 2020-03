Duhalde y Chiche, en cuarentena por coronavirus: qué políticos y famosos argentinos están aislados

El expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, Hilda "Chiche" González, regresaron de España y se aislaron preventivamente siguiendo las recomendaciones para los pasajeros provenientes de países en los que hay circulación del coronavirus.

"Tuvimos algunos cuidados, como evitar ir a lugares con mucha gente. Ahora empieza a jugar la ética del cuidado, la ética del ciudadano, más allá de las medidas que tiene que tomar el Gobierno. Tiene que haber una ética colectiva", sostuvo la ex primera dama, quien advirtió que "la gente no termina de tomar conciencia" sobre la pandemia.

En diálogo con Radio Continental, la ex senadora nacional precisó que regresaron al país a las 4:00 del pasado miércoles provenientes de España y se aislaron por prevención, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud.

El Gobierno fija una cuarentena compulsiva y limitará la llegada de extranjeros Con la elevación del contagio de Coronavirus al rango de pandemia global , el Gobierno apresuró este miércoles nuevas medidas para reforzar los protocolos de actuación y así evitar la propagación de la enfermedad que llegó importada desde Europa y de momento no ha registrado casos autóctonos de transmisión local, lo que supondría un agravamiento de la situación.

Asimismo, contó que no tuvo contacto con los hijos y nietos: "Funciona la videollamada de WhatsApp todo el tiempo". Al ser consultada sobre qué harán 15 días encerrados juntos en su casa del partido bonaerense de Lomas de Zamora, "Chiche" Duhalde bromeó: "Es una experiencia nueva. Yo haré las tareas de la casa y él leerá y escribirá".

El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al coronavirus Covid-19 como una pandemia, por lo cual instó a los países a que "tomen acción de manera urgente y agresiva ".

En ese sentido, el presidente Alberto Fernández fue tajante: "La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”.

Qué famosos están en cuarentena

La cantante Tini Stoessel tenía un recital programado para este sábado 14 de marzo en Movistar Arena, pero se reprogramó. El comunicado de la productora señala que "por razones de público conocimiento sobre el Coronavirus (COVID-19) y donde la salud pública y la prevención es una prioridad para todos se ha decidido postergar el show para el día sábado 28 de marzo en el Movistar Arena".

El comunicado detalla que "Tini y su equipo están arribando de una gira europea y permanecerá en cuarentena por el período correspondiente". La exprotagonista de 'Violetta' cantó en Roma, París y Berlín, entre otras ciudades europeas.

Espero que puedan entender que esta decisión es por el bien de todos. Gracias..y ya casi nos vemos❤️ pic.twitter.com/b7dashx09Q — TINI (@TiniStoessel) March 11, 2020

Por su parte, la periodista Barbie Simons informó, en stories de su cuenta de Instagram, que está en cuarentena preventiva. "Llegué esta mañana, estuve trabajando en Nueva York y en Los Ángeles, voy a cumplir en mi casa con el aislamiento que es lo que me corresponde como ciudadana, con el deber de proteger al prójimo, a mis compañeros, soy responsable".