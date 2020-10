No se puede hablar, no se puede "spoilear", todavía hay gente que no la vio, con lo que los que ya la disfrutaron sólo pueden hacer exclamaciones. No aparece entre las más vistas de Netflix, pero la mayor parte de las personas a las que uno le pregunta si la conoce, dice que si o ya la vio. Misterio.

Lo que sí se puede contar es que Borgen es una serie de ficción danesa que se emitió en su país de origen a través de la cadena pública Danmarks Radio (DR).

El argumento central y básico cuenta las "aventuras y desventuras" de Birgitte Nyborg, la primera mujer en alcanzar el cargo de Primer Ministro de Dinamarca, algo que consigue gracias a una complicada ingeniería de alianzas que debe sostener capítulo tras capítulo.

Sin embargo, esto es simplemente el hilo conductor de una historia que tiene múltiples ingredientes que la hacen muy entretenida, "adictiva" en palabras de buena parte de sus fanáticos.

Porque no solo se describen las alternativas de la protagonista en el poder, que por cierto son muy interesantes, sino también las historias personales de cada uno de los personajes que la rodean. Esto no solo incluye a quienes trabajan junto a Nyborg y su gabinete compuesto por políticos de diferentes fuerzas, sino también a sus oponentes -ansiosos de ocupar su cargo horadándole poder- y los incisivos periodistas de la televisión estatal.

La serie tiene varias claves que la convierten en uno de los mejores productos que se hayan visto en los últimos tiempos: las notables actuaciones de todo el elenco, desde el más importante hasta el más insignificante; todo lo que tiene que ver con su cinematografía (dirección, guión, edición, iluminación, fotografía, arte, etc); la curiosidad que nos despierta Dinamarca; y ante todo una intensidad propia de una telenovela, pero ambientada en el mundo de la política de uno de los países con mejor prensa de Europa.

Borgen es el término coloquial con el que se conoce al palacio de Christiansborg, sede de los tres poderes del estado y oficina del Primer Ministro. Los nombres de los medios de comunicación y los partidos políticos que aparecen en la serie son ficticios, pero equivalen a los reales.

La serie fue creada por el guionista y productor Adam Price, quien además es autor de otras tiras de éxito, dos de las cuales también se pueden ver en Netflix, como "Algo en que creer" (2017/2018) también de origen danés, y "Ragnarok" (2020), ambientada en Suecia. Price además condujo programas de concursos de cocina y escribió teatro y musicales.

Llamativamente, las tres temporadas de Borgen (10 episodios cada una) se estrenaron en 2010, 2011 y 2013 la última, es decir hace unos 10 años promedio. No obstante no se nota en lo absoluto, ya sea en la moda por ejemplo, o en los temas que se tocan, muchos de los cuales son totalmente actuales. Esto lo que podría demostrar es el adelanto en todo sentido que tienen las modernas sociedades escandinavas.

Cuándo se estrena la nueva temporada de Borgen

La serie, considerada en su momento como una de las principales responsables del boom de la ficción europea, se había dado por finalizada con la emisión de la última temporada, pero teniendo en cuenta el nuevo suceso en que se ha convertido, Netflix ya encargo una cuarta temporada que en principio se estrenaría en 2022.

La nueva temporada constará de 8 episodios y volverá a contar con su reparto principal, que incluye a Sidse Babett Knudsen (Birgitte Nyborg) y Birgitte Hjort Sørensen, quien descolla en el rol de la periodista Katrine Fønsmark. Será una coproducción entre Netflix y Danmarks Radio (DR), se verá primero en su país de origen a través de DR y luego estará disponible a nivel global en la plataforma de streaming.

Sobre la novedad, Lina Brouneus, directora de coproducciones y adquisiciones de Netflix, expresó: "Hace 10 años, Borgen ayudó a redefenir el panorama televisivo mundial, mostrando que las grandes historias pueden venir de cualquier parte y ser amadas por cualquiera. Estamos muy orgullosos de colaborar con DC y todo el equipo creativo de la serie para traer de vuelta este fenómeno mundial y dar a los fans de Borgen la oportunidad de engancharse de nuevo".