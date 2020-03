Coronavirus y serie Friends: cancelan el capítulo especial con todos los actores

Los fanáticos de la serie Friends tendrán que esperar un poco más porque la esperada reunión del elenco original, que iba a realizarse la semana próxima, fue postergada al menos hasta mayo a raíz de la pandemia de coronavirus.

Se trata de un programa especial que iba a ser emitido en mayo e iba a operar como una suerte de complemento de las 10 temporadas que, en su momento, transmitió la cadena NBC.

Este especial reunirá a los actores Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Krudow y Matt LeBlanc, además de los creadores David Crane y Marta Kauffman, en un episodio especial sin guión.

Los derechos fueron adquiridos por WarnerMedia por unos u$s 400 millones y, según trascendió, el elenco cobraría entre u$s 2.5 millones y u$s 3 millones, una cifra récord para un programa de televisión.