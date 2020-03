Coronavirus y fútbol: transmisión gratis de partidos (si se juega la Primera División)

El presidente Alberto Fernández aseguró, en la conferencia de prensa del domingo 15 de marzo, que "si el fútbol se juega a puertas cerradas" no ve "inconvenientes" y expresó su deseo de que "le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos por televisión abierta", teniendo en cuenta que "para muchos" que están en su casa "es un gran divertimento".

"Si el fútbol se juega a puertas cerradas, no veo inconvenientes. Lo que sí me encantaría es que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de ver los partidos de fútbol no por medio de sistemas codificados sino de televisión abierta. Ya que tenemos que quedarnos en casa para muchos es un gran divertimento el fútbol", dijo el Jefe de Estado, luego de repasar las medidas que se están tomando y las que están en evaluación para evitar la propagación del coronavirus y para paliar las consecuencias que tendrá en la actividad económica la menor circulación de gente.

El presidente de la Nación dio el visto bueno para que continúe el fútbol en medio del avance global del coronavirus.https://t.co/LO6kyTztTZ — TyC Sports (@TyCSports) March 15, 2020

Fernández, tras mantener una reunión con su gabinete, anunció la suspensión de todo tipo de espectáculos para evitar "que en la multitud el virus se disemine".

"Ningún tipo de espectáculos, teatro, cine, deportivos y musicales que signifiquen nucleamiento de gente se realizará" mientras dure la crisis por el coranavirus, que hoy también llevó a que se anuncie la suspensión de las clases durante 14 días, el cierre de fronteras, el cierre de parques nacionales y el licenciamiento de todos los mayores de 60 años, que es la edad que se considera de mayor riesgo.

Por ahora, la AFA mantiene el fútbol de Primera y suspende "todas las categorías de fútbol infantil y juvenil". La entidad comandada por Claudio Tapia difundió un comunicado que indicó: "En concordancia con las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo, han dispuesto suspender todas las categorías de fútbol infantil y juvenil hasta el 31 de marzo".

A raíz de la interpelación de Alberto Fernández, TNT Sports, una de las señales que tienen los derechos de transmisión, publicó en sus redes sociales su voluntad de evaluar el pedido de Alberto Fernández.

La señal TNT Sports, poseedora del 50% de los derechos televisivos para emitir los partidos de Primera División, analiza la "posibilidad" de permitir "que momentáneamente más gente acceda a sus contenidos".

La señal televisiva del grupo Turner Argentina emitió un comunicado en el que considera su intención de "colaborar durante la emergencia provocada" por la irrupción del coronavirus en la Argentina.

En ese marco TNT Sports anunció que, durante las próximas horas, analizará en forma conjunta con "los distribuidores" de la señal en todo el país la manera "adecuada de posibilitar que momentáneamente más gente acceda a sus contenidos".

Respuesta al Presidente de la Nación, Doctor Alberto Fernández, a su pedido de que se emitan de manera gratuita los partidos de la Copa Superliga hasta el 31 de marzo de 2020.#NuestraVoluntadEsAyudar pic.twitter.com/3EIOkMgQtE — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 16, 2020





La otra señal encargada de los derechos televisivos del fútbol local, Fox Sports, no emitió aún respuesta, en torno a la petición de Fernández. En conjunción con Imagen Satelital S.A., es la empresa poseedora de la otra mitad de los derechos televisivos para emitir bajo un formato denominado 'pack fútbol' (que se comercializa a $ 665 por mes).

Los jugadores no quieren jugar

Por su parte, los referentes de equipos de varios clubes de primera división se mostraron en contra de la continuidad del fútbol, manifestando su acuerdo con la medida adoptada por River Plate de no presentarse ante Atlético Tucumán como medida de protección ante la pandemia de coronavirus, incluyendo al propio entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona.

Los máximos dirigentes de AFA y la Superliga se reunirán el próximo martes 17 de marzo, cuando asuma al frente de este último organismo Marcelo Tinelli, y allí resolverán si la Copa de la Superliga sigue o se interrumpe.

La reacción del gremio de futbolistas, según se pronunció su secretario general, Sergio Marchi va por el camino de la continuidad de la Copa de la Superliga. El próximo miércoles 18 se reunirá con los capitanes y subcapitanes de todos los equiipos para fijar la postura de los futbolistas. En principio se encontrará con un ambiente adverso.

"Los jugadores argentinos no quieren seguir jugando porque no les pagan por productividad, porque si así fuera, todos querrían seguir compitiendo", empezó disparando Marchi en TyC Sports, quien también cumple funciones en el ámbito de la Conmebol. "Las autoridades del fútbol se pusieron los pantalones largos y les hicieron casos a los especialistas, lo mismo que la política, porque el grupo etario que componen los futbolistas al jugar sin público no corresponde a los que corren riesgos de contagio, ya que están más aislados que cualquier trabajador", remarcó.

Una postura similar a la que, por ahora, adoptó la Argentina.https://t.co/S1vMkswQEq — TyC Sports (@TyCSports) March 16, 2020

"En el mundo hay 122 países que siguen jugando sus ligas, así que por algo lo hacen. Y no se puede comparar el fútbol con otras actividades", argumentó.

Los tres primeros días de la semana serán decisivos para la continuidad del fútbol, dentro de un marco dinámico de acontecimientos que siempre estará regido por la evolución del coronavirus en el país.