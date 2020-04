Coronavirus: Messi, víctima también de la devaluación masiva de valores en el fútbol

Las consecuencias a medio y largo plazo de la pandemia del coronavirus aún no son previsibles para el fútbol. Sin embargo, cada vez es más evidente que las condiciones financieras disponibles en todo el mundo se reducirán en gran medida con respecto a las que había antes de la crisis. En este sentido, el sitio especializado de referencia mundial, Transfermarkt, elaboró un estudio en el que somete los valores de mercado a un recorte general del 20%.

En total significa una caída del valor de mercado mundial de 9220 millones de euros (u$s 10.000 millones).

Esto también resulta en cambios en la clasificación de los jugadores más valiosos del mundo. Por ejemplo, la estrella del Borussia Dortmund Jadon Sancho ocupa ahora el octavo lugar con su nuevo valor, que pasa de 130 a 117 millones de euros, unos u$s 127 millones.

En este marco, el valor del jugador más valioso de la LaLiga de España, Lionel Messi, cae de 140 a 112 millones de euros de tasación (u$s 121 millones), lo que lo ubica ahora en el 9° puesto del ranking general, con una reducción del 20% de su cotización.

Kylian Mbappé (-10%), la estrella del París Saint Germain y campeón del mundo en 2018 se cotiza en u$s 196 millones y lidera la tabla.

En el segundo lugar aparece el inglés Raheem Sterling (-20%), la estrella del Manchester City, con un valor de 139 millones, la misma cifra que el brasileño Neymar del PSG (-20%).

Los siguen Sadio Mané (Senegal-Liverpool), Mohamed Salah (Egipto-Liverpool), Harry Kane (Inglaterra-Tottenham) y Kevin De Bruyne (Bélgica-Manchester City), los cuatro con u$s 130 millones y todos hasta aquí con una depreciación del 20%; Jadon Sancho (Inglaterra-Borussia Dortmund) con u$s 127 millones y -10%; Lionel Messi; y Trent Alexander-Arnold (Inglaterra-Liverpool) con u$s 107 millones y -10%.

"Los índices bursátiles se han desplomado, numerosos clubes podrían verse amenazados por la insolvencia y los planes de fichajes se han paralizado debido a las muchas incertidumbres que existen en la mayoría de los equipos. Ahora mismo es difícilmente concebible que los precios de los traspasos sigan aumentando en el futuro como lo han hecho en los últimos años", explica el fundador de Transfermarkt, Matthias Seidel. "Aunque es probable que sigan existiendo valores atípicos al alza, creemos que es necesario reaccionar ante la situación".

"Una evaluación individualizada de los valores de mercado en el marco de actualizaciones regulares y con la ayuda de nuestros administradores de valor de mercado sigue siendo necesaria y también tendrá lugar de nuevo tan pronto como sea posible. Porque no todos los jugadores deberían experimentar la misma pérdida de valor debido a la crisis", añade Seidel.

Transfermarkt incluye en el análisis, datos de una encuesta de la industria del fútbol sobre los efectos de la crisis del coronavirus. Con más de 300 representantes del sector de más de 50 países, más del 70% de los encuestados dijo que se pueden esperar fuertes repercusiones en el capítulo de fichajes y transferencias. Alrededor del 25% cuenta con consecuencias menos graves, pero todavía bastante notables.

Hay diferentes opiniones sobre la pregunta de cuánta debe ser la caída de los valores del mercado. Sin embargo, una clara mayoría de los encuestados cifra la bajada en más del 10%. Algo menos de un tercio de los participantes (30,9%) espera un descenso de entre el 15 y el 20%, mientras que el 31,8% prevé incluso una pérdida de valor de mercado de más del 20%.

"Para los jóvenes talentos y los mejores jugadores internacionales, los precios relativamente altos deberían seguir siendo alcanzables. Esta suposición se ha confirmado en nuestra encuesta", afirma al respecto Seidel.

Además, en la devaluación general algunos valores se redondearon hacia arriba o hacia abajo para evitar números llenos de decimales. Como resultado, la devaluación no es exactamente del 20% o del 10% para todos los jugadores. Asimismo, todos los valores de mercado de hasta 300.000 euros no se han revisado por el momento.