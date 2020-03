Con final única en el Maracaná y récord de premios, arranca la Copa Libertadores

Con seis partidos en juego, incluyendo los que protagonizarán Boca como visitante ante Caracas y Defensa y Justicia de local con Santos de Brasil, hoy comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores. Son cinco los conjuntos argentinos que aspiran al título del principal torneo de fútbol de la región.

Además de los mencionados, también participan River y Tigre, que debutan mañana ante LDU Quito y Palmeiras, respectivamente; y Racing, que va contra Estudiantes de Mérida el jueves.

Aunque todas sus ediciones son especiales, ya que es la competencia más codiciada del continente, en esta ocasión se puede decir que se trata de un campeonato histórico. Es que además de batir su récord en premios, la final será a partido único en el mítico estadio de Maracaná.

La Conmebol anunció que destinará u$s 217,5 millones a las competencias de clubes para el 2020. De esta manera, la organización estableció un aumento de premios distribuyendo u$s 168,3 millones entre los clubes participantes en la Copa Libertadores.

Así, el nuevo campeón de la competencia se quedará con u$s 15 millones, más el 25% de la recaudación neta del choque definitorio a realizarse en Río de Janeiro el próximo 21 de noviembre, sumando desde esta primera fase de grupos u$s 22,5 millones. Flamengo, tras su triunfo frente a River en Perú ingresó u$s 12 millones. En tanto, el subcampeón conseguirá un total de u$s 6 millones, esto es sin cambios en relación a la final de Lima.

El incremento se percibirá también en cuartos de final, ya que el premió pasará de u$s 1,2 millón a u$s 1,5 millón por equipo clasificado; y los clubes semifinalistas obtendrán u$s 2 millones cada uno, frente al u$s 1,75 millón de 2019.

SALEN BOCA Y DEFENSA Y JUSTICIA

Boca, con la mente puesta en la definición de la Superliga el próximo sábado, debutará en Venezuela, por el grupo H, que comparte además con Libertad de Paraguay e Independiente Medellín de Colombia.

El encuentro se disputará a partir de las 21.30 (hora argentina) en el estadio "Olímpico" de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, y televisación de Fox Sports. Habrá rotación en el equipo conducido por Miguel Angel Russo, que iniciará un camino hacia su máximo objetivo, el cual ganó seis veces, la última vez en 2007, justamente de la mano del experimentado entrenador.

El equipo venezolano afrontará su 17ma. participación en Copa con la idea de superar su máxima marca, los cuartos de final en 2009.

Caracas marcha segundo en la liga venezolana, a dos del líder Deportivo Lara.

El historial de Boca ante clubes venezolanos lo encuentra invicto con 10 triunfos y dos empates. El "xeneize" enfrentó a Deportivo Italia, Lara, Unión Maracaibo, Deportivo Táchira y Zamora. Solo Zamora (0-0 en 2012) y Unión Maracaibo (1-1 en 2008) rescataron un empate.

En tanto, Defensa y Justicia dará hoy un paso histórico cuando se estrene en una fase de grupos del certamen al recibir al Santos de Brasil, por el Grupo G, que completan Delfín de Ecuador y Olimpia de Paraguay.

En el estadio "Norberto Tomaghello", en Florencio Varela, el encuentro comenzará a las 19.15, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y televisación de Fox Sports.