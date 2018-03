Como un magnate, es posible disfrutar de un yate de lujo solo con un click

Para poder disfrutar de unas vacaciones de lujo en la playa no hace falta tener una casa en la costa, ni siquiera ir a una inmobiliaria a ver ofertas para alquilar sino que es suficiente con consultar en una aplicación en el celular y elegir la mejor opción. Lo mismo para rentar un auto de alta gama por un fin de semana, si se quiere visitar una ciudad a la altura de un millonario. Pero hasta ahora, el sueño de hacer una fiesta en un yate como un magnate europeo o navegar en un fin de semana romántico hasta algún puerto cercano era más difícil. Basados en esta aspiración, tres jóvenes uruguayos crearon Popey, una suerte de Airbnb (la popular plataforma para alquilar propiedades temporarias) pero destinado al mercado náutico.

Según explicó Daniel Cleffi a El Cronista, el concepto que maneja Popey es democratizar la náutica. "Argentina y Uruguay son países muy turísticos pero que dan la espalda al mar cuando hay miles de actividades posibles para explotar", dijo. Así, esta plataforma surgió para vincular dueños de barcos con potenciales usuarios, de forma accesibles y rápida. Para los usuarios se acerca la posibilidad de cumplir un sueño, para los propietarios la ventaja de rentabilizar un bien de alto costo que según los responsables de la compañías se estima que se usa solo 20 días por año.

En Popey hoy hay alrededor de 100 embarcaciones disponibles. Los precios son muy variados dependiendo del alquiler pero van desde los u$s 300 dólares hasta los u$s 10.000. Los alquileres pueden hacerse con o sin capitán, un ítem necesario si el interés es salir a navegar y no se cuenta con la licencia que corresponde.

Cleffi mencionó algunas propuestas. Un paseo en una lancha por el delta de alrededor de 3 horas se consigue por u$s 300 para seis personas. Con la misma embarcación cruzando hacia Carmelo, en Uruguay, en un viaje se extiende hasta 5 horas, el costo es de u$s 450.

Si en cambio se decide por un yate para 15 personas en Punta del Este –una opción que aseguran ya se utilizó para despedida de solteras– el valor oscila entre u$s 3000 y u$s 4000. Y asciende a u$s 10.000 por día para un crucero de mayores dimensiones con camarotes, utilizado frecuentemente para fiestas corporativas.

Según Cleffi el 95% de las operaciones se cierran incluyendo a un capitán y para hacerlas solo hace falta una tarjeta de crédito.

La creación de Popey demandó una inversión de u$s 60.000, fue impulsado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ANII, de Uruguay. Ahora, los fundadores buscan capital en una segunda ronda de inversión.

Pero no solo de barcos se ocupa esta app. Hay una sección especial para otro tipo de implementos para la náutica como tablas de surf, kayak, motos de agua, entre otros.

En ese caso aunque la metodología de alquiler es similar, la mayoría de la oferta proviene de escuelas que rentan los equipos en las playas. Hay muchas que además ofrecen clases adicionales con el alquiler. Una table de surf, por caso, cuesta desde u$s 6 la hora.

La aspiración de los fundadores de Popey es ampliar su negocio a otros países. Ya hay barcos disponibles en Brasil y una posibilidad de desarrollar la plataforma en Angra dos reis. Como no existen sitios como este en la región (en cambio son más comunes en Europa y Estados Unidos), proyectan también sumar más países como destino.