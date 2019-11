Cómo lograr que el mercado te busque y se interese en trabajar con vos

¿Cuántas veces te pasó que buscabas un especialista en cierto tema, general y específico, y acudiste a Google para hallarlo? Miraste algunos links, exploraste los perfiles en LinkedIn de esas personas, y analizaste su reputación on-line, como un primer paso para formarte una idea acerca de si es la persona apropiada.

Aunque parezca lejano en muchos casos, así funciona el mundo de hoy: en base a recomendaciones y posicionamiento. Las recomendaciones son, ni más ni menos, lo que haces cuando estás sugiriendo el nombre de alguien en una publicación en una red social, o pasando el dato a un colega; o buscando en tu agenda de contactos ese nombre específico.

El posicionamiento es más complejo: requiere de una serie de pasos y de la construcción sostenida en el tiempo para que el universo de público al que diriges tu actividad te tenga en cuenta. Hay personas que son excelentes en su desempeño profesional. Sin embargo, no las conoce casi nadie. Por esto pueden estar en niveles muy inferiores a su potencial y a su calidad de desempeño; y es justamente porque quizás necesiten trabajar en su posicionamiento.

Claves para que el mercado te busque

En realidad, me gustaría reformular este subtítulo: debería decir “Claves para que el mercado te encuentre”; sería más apropiado. Para lograrlo hay que combinar una serie de estrategias que, en los años, darán su resultado. Si has permanecido oculto y quieres lograr que el mercado te encuentre, empieza a explorar, entre otros aspectos:

Tu Marca Personal

Tus diferenciales

Tu propuesta de valor

Tu Comunicación profesional

Tus redes de contactos

Pide consejos en vez de pedir ayuda

“¡Es mucho trabajo!”, me dijo una vez cierta clienta que, justamente, buscaba reinsertarse en el mercado laboral luego de un período de maternidad de cuatro años. “¡Claro que es mucho trabajo! ¡Buscar trabajo y que el mercado te busque/encuentre implica un esfuerzo extra de tu parte!”.

En este caso, el asunto radicaba en que esta clienta había sido empleada en una gran empresa durante muchos años. Luego, fue desvinculada. Así que jamás tuvo la experiencia de tener que ganar la confianza de un cliente; de tener que generar su propio dinero y, menos aún, de preocuparse por su posicionamiento. Tenía un sueldo fijo y estabilidad, hasta que la despidieron.

El proceso de posicionamiento para que el mercado se interese en trabajar con vos es permanente, INCLUSO si tienés trabajo. Si estás oculto, no compartís con otros colegas; mantenés un “bajo perfil” porque hacer lo contrario sería trabajoso y te implicará un gran esfuerzo, es posible que no obtengas los resultados.

Conozco decenas de casos de ejecutivos de alto nivel que fueron despedidos de sus posiciones, y quisieron emprender o transformarse en consultores. Más del 80% de ellos fracasó en menos de seis meses, porque no cuentan con el temperamento, la garra y la determinación suficientes para ser auto sustentables y fuertes con lo que ofrecen.

Conviértete en alguien deseable para tu mercado

Casi como si de “sex appeal” se tratara, necesitás seducir a tus clientes potenciales y persuadirlos de que eres la mejor opción, sino la única y superadora. Te invito a profundizar en los seis aspectos que compartí más arriba, para que puedas diseñar tu plan de posicionamiento profesional y ponerlo en marcha de inmediato:

1 - Marca personal

La marca personal es lo que hará que tu nombre y tu estilo estén impregnados de una serie de atributos diferentes a los del mercado. Para lograrlo necesitas construirla paulatinamente, paso a paso. No se trata sólo de una cuestión de imagen y de comunicarla, sino de descubrir esa huella propia que lleva tu impronta. De lo contrario harás más de lo mismo que centenares de miles de colegas tuyos que están alrededor, revoloteando como moscas en la miel por la misma porción a la que tú aspiras. Sin esto, el posicionamiento no tiene sentido.

2 - Diferenciales

Partiendo de lo anterior, necesitas encontrar qué te distingue y por qué las personas querrían trabajar contigo. Te invito a que trabajes lo suficiente en tu interior, por ejemplo, con un Coach Ejecutivo profesional o un Mentor, para que te asista en este proceso, ya que a veces tendemos a perder la visión objetiva de quienes somos y qué ofrecemos.

3 - Popuesta de valor

Avanzando un paso más, necesitás establecer de qué manera agregas valor permanentemente. Se trata no sólo de llevar a la práctica tus diferenciales, sino de generar un impacto concreto y tangible en el público al que te diriges. El público es ese universo de personas, empresas y organizaciones que podrían contratarte y pagar por sus servicios y productos. Necesitás tenerlo bien definido, circunscripto, identificado, parametrizado por sexo, edad, ciudades, alcances, gustos, seguir sus novedades y hacer inteligencia comercial casera mediante buscadores de Internet y consultando fuentes cercanas, para poder ofrecerles justo lo que necesitan.

El mundo está lleno de servicios y productos que son “commodity”: hay muchos que hacen prácticamente lo mismo. Lo que necesitas es encontrar algo que sea diferente, y que innoves permanentemente.

4 - Tu comunicación profesional para elevar tu visibilidad

Me asombra diariamente trabajar con profesionales y empresas que tienen totalmente descuidado este aspecto sumamente estratégico. Si no comunicas hacia dentro (comunicación interna) y hacia afuera (externa), prácticamente no existís y perderás centenares de oportunidades disponibles. Hoy no alcanza con publicar de vez en cuando en una red social, o tener una web pobre de contenido, estanca y sin renovación permanente.

El content marketing es una de las herramientas fundamentales para lograr amplificar lo que haces y proyectarlo hacia tu público. Crear contenidos de valor, viralizarlos, hacer estrategias para alcanzar el público apropiado, invertir en calidad de producción y en talento humano especializado, son parte de lo que necesitas hacer para tener éxito. Lo contrario se llama improvisar, y el mercado está lleno de esto.

El proceso de elevar la visibilidad profesional no se resume en una sola acción: combina recursos y estrategias, herramientas e hitos que crearás para que, de forma combinada, aparezcas en distintos lugares llamando la atención del mercado al que te dirigís.

5 - Redes de contactos

Si llegaste hasta aquí y te desanimaste un poco por todo lo que puedes considerar hacer, tengo una buena noticia: hay un capital con el que usualmente contás, y que pocas veces exploras: tu red de contactos.

Según los estudios de los sociólogos, en zonas civilizadas y personas con educación media, se estima que a lo largo de la vida conocemos entre 2000 y 5000 personas en forma directa (es decir que sabemos cómo se llaman, a qué se dedican, dónde viven, cuáles son algunos de sus intereses; y lo mismo de la otra parte).

Imaginaáel enorme capital de trabajo que significa esto cuando necesitas explorarlo. Por lo general piensas siempre en esas dos o tres personas que te vienen a la memoria, aunque hay centenares más para que puedas hacerle saber de tu actividad y tu enfoque profesional.

La sugerencia es que no pierdas el tiempo y empieces ahora mismo a sistematizar esta información: hacé tus bases de datos; dividilas por intereses, edades, empresas, y consigue todos los datos posibles. Retomá esos contactos, en forma virtual o presencial (sería lo ideal), y despertá el interés en ellos por volver a conectar, agregando valor pensando en lo que “ellos” necesitan, no sólo en lo que tú haces.

6 - Pide consejos en vez de pedir ayuda

Otra sugerencia para lograr que el mercado se interese en trabajar contigo y te busque o encuentre, es que en vez de pedir ayuda (“Por favor, quiero tener una oportunidad”), pidas consejos (“Por favor, ¿cuál es la forma más apropiada para poder trabajar con ustedes?”.

Cuando vas a pedir ayuda, personas que no te conocen lo suficiente o que hace años que no ves pueden estar poco predispuestas a asistirte; sin embargo, a casi todos les encanta que les pidan consejos, ya que se sienten referentes en lo suyo. Con esta simple clave lograrás abrir puertas que, de otra forma, estarían selladas bajo muchas cerraduras.