Champions: Messi juega por primera vez en Nápoles, y hay furor en el reino de Maradona

Lionel Messi revolucionó la ciudad de Nápoles, donde Diego Maradona es considerado prácticamente un Dios, en la previa del esperado encuentro de hoy entre Napoli y Barcelona por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El partido se jugará en el estadio San Paolo, a partir de las 17, hora argentina, y será televisado por ESPN. Las entradas están agotadas desde principios de febrero.

En Nápoles, sus habitantes palpitan el choque con el recuerdo permanente de Maradona, que entre 1984 y 1991 llevó al equipo local a lo más alto de Italia y de Europa.

La comparación entre Messi y Maradona se reavivó en la tierra donde el fútbol también se vive de manera intensa. Se trata de la primera vez que el delantero rosarino va a jugar en estas tierras y la euforia es muy grande.

La página oficial de Twitter de Barcelona publicó un truco fotográfico donde Messi y Maradona acomodan una pelota en pleno partido. También subió un video donde se muestra la locura de los hinchas locales por el astro argentino al grito de "Messi, Messi, Messi!".

El entusiasmo se incrementó cuando el 10 bajó del micro junto al resto de sus compañeros para entrar en el hotel, ubicado en el pleno centro de la ciudad.

"He querido ir a ese estadio durante mucho tiempo, pero nunca hemos tenido la oportunidad", dijo Messi. "Finalmente ha llegado el momento y estoy muy emocionado de ver cómo es" expresó el capitán. Y agregó "La experiencia de jugar allí será muy agradable. La gente es muy apasionada y soñaron que si Maradona estuvo allí, ¿por qué no puede venir Messi? Sí, sé que los napolitanos están locos por el fútbol. Tenía compañeros de equipo que jugaban ahí ... (ellos) me dijeron que viven para esto y estoy muy emocionado".

Por su parte, Lorenzo Insigne, capitán del conjunto italiano, afirmó que "Actualmente Messi es el mejor del mundo, pero no lo comparo con Maradona porque para nosotros los napolitanos Diego es sagrado. En este momento Messi es el mejor de todos", dijo en rueda de prensa.

Palabras de elogio a las que se sumó el técnico Gennaro Gattuso. "Lleva muchos años siendo el jugador más grande. Es el más grande no solo a nivel técnico, sino por como vivió su carrera. Nunca dijo una palabra equivocada, siempre perfecto. Es increíble. Hace cosas que solo veo en la Playstation y le veo hacer cosas impensables", declaró.

Todo ello, sin atreverse con comparaciones con Maradona: "Diego es el dios del fútbol. Yo lo vi en videos. Nunca lo vi en el estadio, pero sé el campeón que fue, sé que fue uno de los más grandes del mundo. Pero ahora veo a Messi hacer lo que hacía Maradona. Y siento no haber visto a Diego en vivo", aseguró.

Messi, junto con el resto de la delegación de Barcelona, arribó a Italia y tuvo que someterse a los controles por coronavirus en el aeropuerto de la ciudad. Cada integrante del plantel que dirige Quique Setién se sometió a un escáner que registró su temperatura corporal, según relevan desde la agencia Télam.

El equipo "culé" se trasladó al hotel NH Napoli Panorama donde fue recibido por un grupo de hinchas cuya atención se depositó exclusivamente en Messi.

Aunque el coronavirus afectó principalmente a China, ya se propagó a otros lugares del mundo como Italia que registra seis muertos y más de 200 infectados. Este hecho provocó la suspensión de varios partidos de la Serie A.

De todas formas la UEFA desestimó la suspensión del duelo, teniendo en cuenta que los casos de coronavirus se reportaron en el norte de Italia, lejos de Nápoles, ubicado en el sur.