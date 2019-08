Burbujas, oro y piel de serpiente: un rockero lanzó un champagne a u$s 3318

Lenny Kravitz, director creativo de Dom Pérignon, inauguró su puesto con una exclusiva edición limitada de tres champagnes vintage que van desde los u$s 223 hasta u$s 3318.

La edición limitada de botellas de 75cl de Vintage 2008 y Rosé Vintage 2006 (u$s 392), además, tiene oro martillado en la etiqueta en forma de escudo de la casa de champagne. Jugando con el tema de la reinvención y la transformación, la botella más cara de la colección, Magnum Vintage 2008, incluye un estuche tamaño magnum revestido de una textura inspirada en la piel de serpiente -que, además, se convierte en un candelabro- y un suave interior de terciopelo.

Sin embargo, el trío de botellas de Dom Pérignon x Lenny Kravitz queda en un segundo plano respecto a la mesa que creó para la campaña. De diseño elegante, en laca negra con adornos de metal, la mesa se abre para mostrar botellas iluminadas de Dom Pérignon, vasos y un cubo de hielo en el centro.

"Mi experiencia con Dom Pérignon comenzó hace unos 10 u 11 años, y me ha enseñado y me ha inspirado mucho. Llegué sin saber nada, y he aprendido mucho, y me he sentido tan inspirado por las diferentes personas que me rodean", comentó Kravitz, director creativo de la campaña.

Queda claro, así, que la creatividad de Lenny Kravitz no termina en la música: de hecho, el rockstar tiene su propio estudio, Kravitz Design, crea suites de hoteles de lujo y residencias privadas en California y Brasil; ha diseñado una cámara para Leica, una araña para Swarovski y un reloj para Rolex. Ahora, en su papel de director creativo de Dom Pérignon, se propuso "elevar el ritual de beber Dom Pérignon".