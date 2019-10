Así debutó Messi 10, el tributo de Cirque du Soleil, con Leo en el escenario: cuándo llega a la Argentina

Messi es mucho más que el genio planetario admirado por su excepcional virtuosismo con la pelota. Es también un ejemplo de superación personal, la capacidad humana que el Cirque du Soleil busca cultivar con su impactante espectáculo 'Messi10', que se entrenó en el Parc Forum de Barcelona, y que llegará a la Argentina en junio de 2020.

Es la primera vez que la prestigiosa compañía de circo canadiense asocia su arte y creatividad al mundo del fútbol, y lo hace de la mano del crack argentino. La compañía asegura que 'Messi10' "explora el potencial de grandeza presente en cada uno de nosotros, incitando a que cada cual dé lo mejor de sí". De ahí el lema del espectáculo: "Hay un número 10 en cada uno de nosotros", con el que el Cirque du Soleil recibe al público hasta febrero en su gran carpa instalada en la explanada del Fórum de Barcelona, a orillas del Mediterráneo.





Con un aplauso cerrado y el público de pie, Messi fue ovacionado sobre la mágica cancha recreada por el Cirque du Soleil en Barcelona, tras el estreno del show inspirado en su figura, que probablemente sea el homenaje más emotivo y creativo que recibió jamás.

El astro saltó al escenario al finalizar el espectáculo, cuando nadie lo esperaba, con la intención de felicitar a los artistas, y terminó saludando al público entre gritos y aplausos, que coronaron el jolgorio final. Durante algunos minutos, la estrella del Barcelona y la Selección argentina saludó levantando los brazos y sonrió emocionado.

Messi dejó a sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro- en casa, y asistió al estreno mundial del espectáculo del Cirque du Soleil solo con su esposa, Antonella Roccuzzo, con quien desfiló por la alfombra roja al filo del comienzo show.

En el estreno del show, Messi estuvo acompañado también por personalidades del mundo del espectáculo, la TV y el periodismo argentino, que pasaron por la alfombra roja, entre ellos Marcelo Tinelli, que acudió con su pareja, Guillermina Valdés; Matías Martin, también con su esposa, Natalia Graciano e hijos; Andy Kusnetzoff.

También asistieron artistas que hicieron su aporte al espectáculo, como el argentino Dread-Mar-I y Los Cafres, y otros músicos admiradores del delantero del Barcelona, como Jorge Drexeler o Residente o el cantante de Macaco. Otro de los que no se perdió el evento, ya que también participó en su gestación fue el ex arquero del Barcelona y productor musical, José Manuel Pinto, quien además, es uno de los mejores amigos de Messi.

Entre las actrices e "influencers" argentinas estaba Sofía Jujuy Jiménez, quien en estos días acompaña a su novio, Juan Martín del Potro, en sus entrenamientos en Barcelona.

Del lado español estuvieron deportistas como la ex nadadora sincronizada Gemma Mengual y el ex tenista Alex Corretja, que estaba con su esposa, la modelo hispano-argentina Martina Klein. También hicieron acto de presencia algunos actores de la exitosa serie La Casa de Papel.

El número 10 aparece por todos lados. Desde la fecha del estreno mundial del espectáculo (el jueves 10/10), en los logos, las lonas publicitarias que decoran el recinto y, como es de esperar, en las camisetas -algunas muy originales y lumínicas- de muchos de los protagonistas del espectáculo.

"Este es un show increíble, está basado en 10 de las habilidades que Messi posee y que lo convierten en la increíble leyenda viva que es", destacó Sean Mckeown, el director de creación, en diálogo con Telam. "Creo que lo más interesante ha sido combinar un alto nivel de acrobacias de circo con la idea del fútbol. El publico de fútbol va a asociar algo con ese deporte y la gente del circo va a alucinar con las acrobacias. Hemos creado un show muy deportivo, pasional y acrobático", añadió McKeown, al referirse al desafío en cuanto a la creación artística del espectáculo.



La superproducción del Cirque propone una innovadora experiencia de inmersión en la que la se recrea el vibrante ambiente de un estadio de fútbol combinado con la atmósfera más íntima de un teatro a través de un viaje por la historia del joven Messi que llegó de Rosario al FC Barcelona y fue capaz de superar todos los límites y obstáculos hasta convertirse en el mejor 10 del mundo.

Alegría, pasión, sacrificio y hazañas impensables -que superan las leyes de gravedad-, se suceden en un show de 90 minutos -más un intervalo de 25 minutos-, que combina acrobacias, fútbol de estilo libre y disciplinas circenses, sobre un modesto estadio de fútbol recreado bajo un gran carpa blanca de circo.

La aventura vital comienza con un joven en el centro del escenario mientras escucha la retransmisión de un partido de fútbol con la radio pegada a la oreja. La voz apasionada del relator va creciendo en entusiasmo hasta que finalmente anuncia el esperado "¡Gool!", dando paso a una explosión de euforia, a la que se unen decenas de artistas, con pelotas y banderas que irradian energía y una pasión que contagia al público en las gradas.

En el centro, un joven con la camiseta del 10 -que hace malabares con la pelota- representa a cualquier persona que sueña con triunfar, rodeada de otros muchos talentos, en este caso expertos del fútbol de estilo libre. Los futbolistas vuelan, suben y bajan, flotan en el aire como suspendidos en el tiempo y el espacio.

Tras el éxtasis de la celebración, se abre paso el sacrificio, una escena que rinde homenaje al arduo trabajo de entrenamiento que lleva a cabo el futbolista del Barcelona, a través de un emocionante y duro número de cuerda.

En el tercer acto, el Messi real hace su primera aparición virtual en las imponentes dobles pantallas LED (de 2,5 metros de altura y 11 metros de largo), en un túnel de cemento que da paso a una escena que recrea la intimidad del vestuario, donde un juego amistoso entre compañeros destaca el valor del equipo.

La velocidad, es otro de los elementos que aparecen representados, al igual que el equilibrio, personificado en una experta en la cuerda floja que va agregando elementos de dificultad, exigiéndose a sí misma.

La lucha por controlar el balón -que lleva su diablo dentro-, y, como no podía faltar, la relación entre el mundo real y la tecnología, a través del videojuego, son los ingredientes que completan el imaginario alrededor del capitán del Barcelona y la Selección argentina, con quien muchos niños interactúan por medio de su alter ego de 'la Play'.



"El mensaje principal de este show es que si aprovechás correctamente las oportunidades o desventajas que te ofrece la vida y buscas qué es lo que te hace especial, podés alcanzar el mismo nivel de éxito y felicidad", señaló el director creativo del espectáculo.

"Ojalá estimule a la gente al punto que entienda que es posible ser el mejor en lo que uno elija hacer", destacó el responsable de algunos de los espectáculos más icónicos del Cirque du Soleil, como Alegría, Quidam, Dralion, The Beatles LOVE en Las Vegas o Sep7imo día- No descansaré, la celebración del legado musical de Soda Stereo.