Ana Poluyan: "La industria de la música nacional necesita que la escuchen ahora más que nunca, y no lo están haciendo"

La semana pasada la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos hizo público un video en que importantes figuras de la música nacional (Lali Espósito, Juanchi Baleirón, Natalia Oreiro, Andrés Ciro, Hernán Cattáneo, Soledad, Gustavo Santaolalla, Lito Vitale, Patricia Sosa, Ricardo Mollo,etc.) visibilizan el dramático momento que está atravesando el sector. En esta entrevista, Ana Poluyan, VP de ACMMA detalla la situación.

-¿Por qué el video?

-En la ACMMA sacamos ese video porque como managers que somos nucleamos la carrera del artista con todo el resto del entorno, y estamos muy preocupados por toda la cadena de valor de la industria.

La asociación viene trabajando hace más de cuatro años con números y estadísticas tratando de profesionalizar la actividad, y sabemos que hay 500 mil personas dentro de esa cadena de valor, que van desde el personal de carga, armado de escenarios, vallados, luces, usinas, iluminadores, profesionales técnicos, hasta los jefes de prensa, y la mayoría de esas personas viven de lo que le ingresa fin de semana por fin de semana.

Entonces estamos en un universo de medio millón de personas que obviamente no son solo los artistas famosos que se ven en el video, que sin duda son privilegiados y capaz tienen la posibilidad de estar 18 o 24 meses sin trabajar -aunque no me animo a dar un plazo de tiempo específico porque no soy científica- pero sin dudas nuestra actividad va a volver en 12, 18 meses o más, no lo se, si es que puede volver, porque las aglomeraciones de gente no van a estar permitidas de acá en adelante.

Y la verdad es que veo parámetros como el Australian Open de tenis, que es en enero, y se va a jugar sin público.

Yo además soy manager de Los Pericos. Teníamos un show el 21 de marzo en Colombia en el marco del Jamming Fest y fue reprogramado para noviembre de 2021. También íbamos a hacer un show en México el 31 de octubre y lo estamos reprogramando para el segundo semestre del 2021

Sin distanciamiento social este virus sigue avanzando, y nuestra actividad se basa en que no haya distanciamiento social, o sea llenar lugares con gente para que puedan ver un show.

Es una situación igual de preocupante que la de las demás industrias, y estamos muy concientes de que no somos los únicos en problemas, sino que es un problema global. Pero la diferencia entre el resto y nosotros es que en 3/4 meses el resto de las industrias va a tener que empezar a trabajar con protocolos apropiados para enfrentar la pandemia, pero nosotros no tenemos ninguna salida

-¿Y las medidas que tomó el Gobierno no les llegan?

-Las medidas, con las particularidades que tiene nuestra industria, no le llegan a todo ese núcleo de nuestra cadena de valor de la música en vivo.

Nosotros ya somos una industria golpeada desde hace mucho, porque a diferencia de otras industrias culturales no estamos subsidiados. El cine es una industria que está subsidiada por un Instituto (INCAA) que la financia en miles de millones de pesos anuales, el libro no paga impuestos, el teatro que es un arte escénica muy similar a la nuestra tampoco paga ganancias ni ingresos brutos, nosotros pagamos los mismo impuestos que Coca Cola, como música en vivo, y ya la ecuación del negocio previa al coronavirus venía muy complicada en serio. Insisto, saquemonos de la cabeza las 10 o 20 bandas que funcionan bien comercialmente. Si vos tenés la suerte de vender mil tickets en Rosario, y sos una banda de Buenos Aires, los costos de traslado, de técnicos, de seguridad, impositivos, hacen que la ecuación del negocio vendiendo mil entradas -muy pocos pueden vender 1000 entradas en el interior- ya no eran viables, sumado a esto, es el golpe final que necesitábamos para que muchos desaparezcan, esa es la realidad.

-¿Qué es lo que piden?

Nosotros como asociación estamos en gestiones abiertas con distintos entes gubernamentales, donde primero estamos pidiendo que dentro de las ayudas que está sacando el Gobierno consideren a toda esta línea de la cadena de valor de la industria, que son monotributistas tal vez por arriba de las dos primeras categorías que quedaron desprotegidos de cualquier ayuda pública. Estamos pidiendo revisar todo nuestro esquema de funcionamiento junto con el Gobierno con un paquete de medidas que venimos planteando hace tiempo y no sólo a este Gobierno, sino que venimos con el planteo hace varios años.

-¿Alguna posibilidad de organizar un evento para colectar dinero?

-No estamos pensando en un evento de ese tipo, lo que sí estamos haciendo es hablar con nuestros interlocutores como el Ministerio de Cultura, que tiene un plan que cubre a alguno de los sectores que nosotros estamos representando, pero somos concientes que hoy las prioridades son otras claramente.

-La gente está en la casa viendo películas y escuchando música...

-Pero no nacional. Las plataformas indican que las bajadas de música nacional durante la cuarentena descendieron. Ni siquiera estamos teniendo la suerte de que la gente se este volcando por contenidos nacionales y cambie el algoritmo de las listas de las plataformas y que los artistas a futuro puedan llegar a tener ingresos de ese modo. Muchos de los artistas cuentan seriamente con la recaudación de sus derechos de autor o de interpretación a través de AADI o de Sadaic y ninguno de estos organismos está recaudando.

-¿Por qué la gente no está escuchando música nacional?

-Los números no le dan bien a nuestra música hace mucho tiempo. Si vos ponés los 50 más escuchados en Argentina de Spotify, ya hace mucho, es raro encontrar un argentino entre los 50. La industria de la música nacional necesita que la escuchen ahora más que nunca. Hay que ver películas nacionales también.

-Ese es un buen mensaje para estos tiempos...

-Creo que sí, y que estaría bueno. El mundo va a tender un poco a eso también, porque tampoco vamos a poder recibir artistas internacionales hasta no se sabe cuando. Tampoco sabemos cual va a ser la situación económica del país y cuanto dinero va a tener la gente para repartirse entre los tickets nacionales e internacionales. Ese es otro tema.

-Hay artistas que están cobrando por shows en streaming o a futuro...

-En el caso de Los Pericos, desde que arrancó la cuarentena hicimos shows en streaming pagados por sponsors. Somos privilegiados si querés, pero estamos hablando de una facturación del 10% de lo que facturé el año pasado. Pero es otro planeta, porque no puedo cobrar lo mismo de lo que cobro por un show en vivo y menos en un mercado reducido donde las marcas no está apostando tampoco a publicidad. El de cobrar por el streaming es un negocio chico en el mundo. Tampoco se si la gente pagaría por ver contenidos que está viendo gratis por todos lados, pero ponele que sos muy fanático y lo pagues, estamos hablando de que tal vez pueda hacer un show en el año para que stremear a toda Latinoamérica contra 90 promedio que hacemos nosotros, y tal vez este año siendo optimista quizás haga nueve shows en streaming. Ni hablemos de otros artistas que son más emergentes.