Víctor Hugo Morales renunció a C5N: las razones detrás de su alejamiento

El periodista Víctor Hugo Morales aprovechó esta mañana su clásico programa radial "La mañana" para confirmar su salida de la señal de cable C5N, argumentando que "no me dio ninguna alegría que se redujera mi participación en un año electoral", pero remarcó que el canal no tiene deuda alguna con él.

"Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación y justamente en un año electoral. No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos", señaló Morales en su alocución y en un texto publicado en sus redes sociales.

El periodista que a través de C5N conducía de lunes a viernes a las 19 "La Hora de Víctor Hugo", especificó que "en cuanto a la salida, el canal tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea. A mí no me servía lo que el canal me ofreció para este año, y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí es un elemento esencial. Sino no puedo vivir, no puedo respirar ni nada".



El también relator de fútbol comenzó confesando la incomodidad por pasar de periodista a noticia, pero decidió referir a su salida de la emisora porque "en las últimas horas he visto distintas versiones al respecto de mi salida de C5N, y quiero aclarar la situación".



Víctor Hugo Morales conduciendo su programa televisivo "La Hora de Víctor Hugo" en C5N.

"Estuve 7 años trabajando a gusto y libremente en el canal. Tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. No puedo más que expresarme con gratitud. Cientos de profesionales andan deseosos de trabajar en televisión, y no tienen a veces la oportunidad de tener un programa una vez por semana. Yo he tenido siete años todos los días haciendo televisión en este período, y por consiguiente no voy a mostrarme quejoso", repasó Morales.



En esa mención a su paso por el canal de noticias que pertenece al Grupo Indalo, aprovechó para desmentir las versiones que indicaban su enojo por deudas: "Sí voy a decir que no es real que haya una deuda. El canal no me debe un peso. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal".



Lejos de dramatizar su alejamiento, Víctor Hugo aseveró que "por supuesto seguiré mirando y recomendando C5N. Considero que es la única esperanza televisiva para ver y escuchar algo que se compadezca con aquello que está reclamando la gente desde lo político. Todo lo demás es de derecha y un altísimo compromiso con el establishment".



Por último, y como para cerrar el tema, el periodista dijo: "Aprovecho para agradecer nuevamente al canal, a todos los compañeros y a los televidentes por todos estos años que compartimos juntos".