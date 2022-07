Mundial Qatar 2022: ya hay entradas para ver a la Selección Argentina, precios y lugares disponibles

El último tramo de la segunda fase de venta de entradas para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 ya se encuentra abierto desde este martes a la seis de la madrugada y hasta el próximo martes 16 de agosto. Se trata de la primera etapa de venta con todos los equipos confirmados.

Así, quién desee viajar a Qatar en noviembre de este año para presenciar al seleccionado nacional que encabeza Lionel Messi ya podrá adquirir sus entradas para cualquiera de los 64 partidos del certamen, con los 48 encuentros de la fase de grupos ya confirmados.

La venta de entradas a los fanáticos se realiza a través de la modalidad First Come First Served, es decir, por orden de llegada. Así, desde la FIFA recomiendan comprar con rapidez los tickets una vez que abre la venta, "ya que es probable que se agoten rápidamente".

Cabe resaltar que un solo individuo puede comprar hasta seis entradas por partido, pero tiene un tope máximo de 60 tickets para todo el Mundial de Qatar 2022.



ENTRADAS PARA EL MUNDIAL DE QATAR 2022: CÓMO COMPRAR

La venta de entradas durante la segunda tanda se asigna por orden de llegada en una lista de espera virtual. Desde este martes, ya se pueden adquirir tickets para los 64 partidos que incluye el Mundial, desde la fase de grupos -con los encuentros ya confirmados- hasta la final.

Tal como aclaran desde FIFA "las compras se procesarán como una transacción en tiempo real, sujeta a disponibilidad". Por ende, todos los boletos exitosamente comprados se confirmarán de forma inmediata a los solicitantes a través de su mail.

Para comprar un ticket en el segundo tramo de venta de la segunda fase -la primera transcurrió entre el 5 y el 28 de abril- es necesario ingresar a la web oficial de la FIFA, disponible en el siguiente link: Fila de espera (fifa.com).

Allí, se debe ingresar el código requerido para acceder a la fila de espera, la cual se actualizará constantemente hasta que finalmente se pueda seleccionar la entrada que se quiere comprar, ya sea un pack o individual por partido.

Desde FIFA remarcan que no se debe actualizar ni abandonar la página, o se perderá el lugar en la lista de espera. "Durante el periodo de venta por orden de llegada, todas las entradas se asignarán según el orden de llegada de las solicitudes", remarcan.

QATAR 2022: ¿CUÁNTAS entradas SE PUEDEN COMPRAR y qué tipos hay?

Un solo individuo puede comprar hasta seis entradas por partido, pero tiene un tope máximo de 60 tickets para todo el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, desde FIFA informan que también existe una restricción doméstica de compra por partido: esto implica que "si más de una persona compra boletos desde la misma dirección postal indicada en sus solicitudes de boletos, en conjunto solo pueden comprar seis boletos por partido".

Este reglamento aplica tanto para entradas para partidos individuales como para packs de partidos en cuatro estadios. Así, es posible aplicar para la compra de una combinación de tickets, "sujeto a los límites de compra".

Existen cuatro tipos de boletos:

Entradas para Partidos Individuales : una entrada para un partido específico.

: una entrada para un partido específico. Entradas de Aficionado : los aficionados de selecciones nacionales pueden solicitarlas para los partidos de la Fase de Grupos que juegue su selección nacional entre el Partido 1 y el Partido 48.

: los aficionados de selecciones nacionales pueden solicitarlas para los partidos de la Fase de Grupos que juegue su selección nacional entre el Partido 1 y el Partido 48. Entradas de Aficionado Condicionales: los seguidores de selecciones nacionales podrán solicitarlas para los cuatro partidos de la segunda ronda que potencialmente podría llegar a jugar su selección nacional, es decir, los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final .

los seguidores de selecciones nacionales podrán solicitarlas para los cuatro partidos de la segunda ronda que potencialmente podría llegar a jugar su selección nacional, es decir, . La validez de estos está sujeta a que el equipo elegido se clasifique para los partidos específicos de la segunda ronda para los cuales el comprador tiene los boletos.

para los partidos específicos de la segunda ronda para los cuales el comprador tiene los boletos.

Tan pronto como el equipo seleccionado sea eliminado de la competencia, la validez de las entradas compradas con antelación dejará de existir.

compradas con antelación

En tal caso, la FIFA reembolsará todos los partidos a los que el comprador de la entrada no pudo asistir debido a la eliminación de su equipo, aunque se retendrán 40 riyales qataríes (alrededor de $ 1300) como tarifa de reembolso.



a los que el comprador de la entrada no pudo asistir debido a la eliminación de su equipo, aunque se retendrán 40 riyales qataríes (alrededor de $ 1300) como tarifa de reembolso. Serie de entradas para cuatro estadios: paquetes de entradas para aquellos que quieran asistir a cuatro partido en cuatro estadios diferentes.

paquetes de entradas para aquellos que quieran asistir a cuatro partido en cuatro estadios diferentes. La FIFA ha puesto a disposición varias series de entradas para cuatro estadios, cada una con una combinación diferente, por lo que los fanáticos pueden elegir entre una amplia variedad de paquetes.

Además, en caso de que se desee comprar entradas para partidos programados el mismo día, solo será posible para algunos encuentros de la Fase de grupos, según el esquema disponible en el siguiente link.

ENTRADAS PARA EL MUNDIAL DE QATAR 2022: todos los valores

Los valores de las entradas para el Mundial de Qatar se presentan en riyales qataríes. Al día de la fecha, un riyal vale 34,33 pesos argentinos.

Los tickets se dividen según las distintas etapas del Mundial (Fase de Grupos, octavos, cuartos, semifinales, partido por el tercer lugar y final), por paquete o por boleto individual y por categoría. Cabe resaltar que existen cuatro categorías, aunque la cuarta sólo aplica a residentes de Qatar.

Todos los valores de los tickets individuales para el Mundial de Qatar 2022:

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 (residentes) Partido de apertura (partido N°1) 2250 qataríes 1600 qataríes 1100 qataríes 200 qataríes Fase de Grupos (partidos N° 2 a 48) 800 qataríes 600 qataríes 250 qataríes 40 qataríes Octavos de final (partidos N° 49 a 56) 1000 qataríes 750 qataríes 350 qataríes 70 qataríes Cuartos de final (partidos N° 57 a 60) 1550 qataríes 1050 qataríes 750 qataríes 300 qataríes Semifinales (partidos N° 61 y 62) 3480 qataríes 2400 qataríes 1300 qataríes 500 qataríes Partido por el 3° puesto (partido N° 63) 1550 qataríes 1100 qataríes 750 qataríes 300 qataríes Final (partido N° 64) 5850 qataríes 3650 qataríes 2200 qataríes 750 qataríes

Todos los valores para los packs de tickets de Aficionados o Aficionados Condicionales para el Mundial de Qatar 2022:



Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 (residentes) Entradas de Aficionados -Partido de apertura 2250 qataríes 1600 qataríes 1100 qataríes 200 qataríes Entradas de Aficionados - Fase de Grupos

800 qataríes 600 qataríes 250 qataríes 40 qataríes Entradas de Aficionado Condicionales - Octavos de final 1100 qataríes 825 qataríes 385 qataríes 77 qataríes Entradas de Aficionado Condicionales - Cuartos de final 1705 qataríes 1155 qataríes 825 qataríes 330 qataríes Entradas de Aficionado Condicionales - Semifinales 3828 qataríes 2640 qataríes 1430 qataríes 550 qataríes Entradas de Aficionado Condicionales - Partido por el 3° puesto 1705 qataríes 1210 qataríes 825 qataríes 330 qataríes Entradas de Aficionado Condicionales - Final 6435 qataríes 4015 qataríes 2420 qataríes 825 qataríes