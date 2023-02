Porque para muchos la comida es uno de los mayores motivos para decidir dónde viajar, se conoció el listado definitivo con los mejores destinos gastronómicos del mundo de 2023.

El ranking fue elaborado por los usuarios de TripAdvisor, una importante plataforma de reseñas de viajeros, como parte de la serie "Travellers' Choice: Best of the Best", que pondera "lo mejor de lo mejor" en base a la cantidad y la calidad de millones comentarios de usuarios en los últimos 12 meses.

En el primer lugar salió elegida una ciudad italiana, que se destaca no solo por la calidad sino también la cantidad de sus restaurantes.

El mejor destino gastronómico del mundo de 2023

El mejor destino gastronómico del mundo según el listado de TripAdvisor es Roma. La capital italiana recibió la mayor calificación de los viajeros foodies por su cocina, que va desde sus alcauciles fritos hasta su pasta fresca, su pizza, su café y su helado cremoso.

De hecho la cocina italiana fue destacada en varias oportunidades como la mejor capital gastronómica del mundo. En su listado de 2023, National Geographic la ubica en el puesto número uno y la destaca como una "de las más apreciadas".

La segunda en la lista de TripAdvisor fue la isla de Creta, en Grecia, destacada por sus ingredientes frescos como tomates, queso de cabra y pescado y su aceite de oliva. Las ensaladas, el gyros (carna asada), las sopas o la famosa musaka (lasaña con berenjenas) son platos imperdibles en un viaje al país helénico.

En tercer lugar, los viajeros eligieron a Hanói, la capital de Vietnam, por platos como Nem (rollitos primavera), Pho y Cha Ca (pescado salteado).

Los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo