Empezó con una máquina casera y hoy sus helados con superalimentos se venden en todo el país

¿Quién dice que los helados y los postres no pueden ser saludables? Está claro que la alimentación y las dietas actualmente son tan variadas como se quiere. Lo fundamental, conocer lo que se consume y, principalmente, tenerlo al alcance.

Victoria Torterola lo entendió hace tiempo, se inspiró y fundó un negocio imbatible. Es la creadora de Haulani, una marca de helados 100 % a base de plantas, con la incorporación de superalimentos, que pueden conseguirse en supermercados y dietéticas.

Hechos a base de crema de coco, hoy presenta opciones con productos innovadores en el mercado y de alto contenido nutricional, como la melena de león, el maqui y la matcha.

Prueba de recetas y un objetivo claro: así nació Haulani

Victoria Torterola creó Haulani en 2014. (Foto: prensa).

"Pienso que la mayor responsabilidad que tienen las marcas de alimentos es dar la información, que el consumidor sepa lo que está eligiendo", resume Torterola a El Cronista.

Bajo este concepto, tras probar ideas y sabores con ingredientes naturales comenzó a darle forma en 2014 a lo que hoy es marca consolidada. En ese momento, todo inició con una máquina para hacer helados que compró en Mercado Libre. "Era de esas que tienen un líquido refrigerante para poner en el freezer. Yo ya tenía ya la idea del negocio, pero ninguna idea de cómo se hacía el helado, ni de inversiones ", relata.

Si bien sí existía una fuerte vinculación con la gastronomía, ya que había abierto un restaurante con su familia y daba clases de cocina vegetariana antes, no así con los helados, y las primeras recetas fueron a prueba y error.

"Arranqué en agosto y para octubre ya tenía la receta que me había salido, y comprobado que funcionaba", dice. A partir de esa fórmula, a base de crema y aceite de coco sumó ingredientes y sabores para comercializar, en principio, vía Facebook.

"Al principio estaban endulzados con miel pura de abejas y también polen. Me enfocaba en usar materia prima muy noble. Después fui agregando cacao, frutillas", enumera.

Para fin de ese año ya tenía su comercio online a través de la red social. "Vendía por kilo en potes de telgopor, mientras buscaba proveedores que hicieran recipientes de polipapel, que me personalice los vasos, pero que no me pidiera miles de mínimo", recuerda sobre los comienzos del negocio. "Mi intención era entrar en dietéticas, que en ese momento era como el inicio, y eventualmente en supermercados, y exportar si se pudiera", agrega.

Hoy, sus productos no solo se comercializan en dietéticas, sino también en las grandes cadenas como Cencosud (Jumbo), Coto, Carrefour y Chango Más, y vende unas 20 mil unidades mensuales, además de exportar a Uruguay. "Siempre tuve la convicción y la perseverancia de hacer una marca diferente, desde cómo se comunica, del producto que se pone en góndola", expresa.

"Yo creo que la mayor responsabilidad que tienen las marcas de alimentos es dar la información. La idea tampoco es erradicar o que no haya alimentos ultra procesados, o lo que fuera. Sino que sepa el consumidor lo que está eligiendo", cierra.

La innovadora propuesta de Haulani con helados naturales. (Foto: prensa).

Superalimentos naturales: la innovadora propuesta de Haulani

Desde el inicio la propuesta de Haulani se basó en la utilización de ingredientes naturales e innovadores en lo que refiere a la alimentación. Si bien principalmente en los comienzos esto implicó algunas limitaciones para salir al mercado masivo, hoy redobla la apuesta.

"Muchos ingredientes que usaba en su momento, como la maca o la espirulina, no estaban en el código alimentario argentino todavía", recuerda Torterola. "Después, junto con el crecimiento del veganismo, empecé a probar otros ingredientes y así llegué a los endulzantes que uso hoy, que son azúcar rubia orgánica y el mosto de uva (es como jugo de uva, un subproducto de la producción del vino), en reemplazo de la miel" , ejemplifica.

Así, en su oferta de potes helados de 450 ml, se incorporaron cuatro sabores originales y mega nutritivos:

"Power Cacao & Melena De León": hecho con cacao de alta calidad y el hongo adaptógeno que se considera ingrediente estrella del momento (posee propiedades neuro protectoras, es inmunitario y regulador de la microbiota intestinal)

hecho con cacao de alta calidad y el hongo adaptógeno que se considera ingrediente estrella del momento (posee propiedades neuro protectoras, es inmunitario y regulador de la microbiota intestinal) "Power Frutos Rojos con Maqui": con este fruto patagónico que es energético, fortalecedor de las defensas, depurador del organismo y regulador de los niveles de azúcar en sangre

con este fruto patagónico que es energético, fortalecedor de las defensas, depurador del organismo y regulador de los niveles de azúcar en sangre Frutillas con infusión de rosas

Salted Caramel con dulce de leche

Además, siguen en el mercado los clásicos de chocolate, pistacho, chocolate blanco y frambuesa y vainilla con matcha.

Qué productos ofrece Haulani

Las paletas heladas hechas a base de superalimentos. (Foto: prensa Haulani).

En los comercios pueden encontrarse, además de los potes, dos opciones: paletas heladas y nips, bombones helados bañados en chocolate semiamargo 70%. Se venden en potes de 135 g en los sabores chocolate blanco con corazón de frambuesa y dulce de leche con corazón de coconut caramel.