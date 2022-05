Este bodegón hace las mejores milanesas, pero tiene un problema: no consigue empleados

Tras dos años de pandemia, los comercios gastronómicos siguen siendo los sectores más afectados. Muchos bajaron sus persianas definitivamente y otros se pusieron en alquiler...

Sin embargo, dos años después, el problema más recurrente que se presenta es la escasez en la mano de obra. Esto puede ocurrir por distintas razones que van desde la falta de experiencia o la preferencia a trabajar de manera informal.

Uno de estos casos es el del tradicional bodegón El Antojo. Su dueño, Christian Franco, asegura que después de la pandemia no logra conseguir empleados que quieran trabajar los fines de semana , pese a que las milanesas de este bodegón de Villa del Parque son premiadas como las mejores de la ciudad.

El Antojo, el bodegón de la milanesa más famosa que no encuentra personal

"Vine de Paraguay cuando era joven, como una aventura, y me quedé para siempre. Tengo mi familia acá. Cuando vine no tenía dónde dormir, comencé como bachero, lavando platos, después ayudante en el mostrador y después mozo. Son procesos que ahora no se hacen", contó Franco a la radio AM 530.

Y agregó que, si bien tiene deseos de expandir su negocio, no sabe porqué no lograr conseguir nuevos empleados: " Me preguntan si tengo gente y estamos muy escasos. Después de la pandemia, los sábados y domingos no quieren trabajar", señaló.

En ese sentido, el dueño de El Antojo aseguró: "Nosotros pagamos muy bien. A mi milanesero lo cuido como a Messi, le digo ‘Milanessi'. Trato de cuidar a los empleados, empecé de abajo y yo sé lo que sienten. Yo no manejo una empresa, manejo una familia ", destacó.

El bodegón actualmente cuenta con 3 sucursales en Argentina y dos en Paraguay. Su dueño también piensa en franquiciar la marca, pero reconoce que está "caminando de a poco".



EL ANTOJO: DÓNDE QUEDA, SUS HORARIOS Y OFERTAS

Dirección: Tinogasta 3174, Villa del Parque

Tinogasta 3174, Villa del Parque Horarios: Lunes a Viernes por la noche. Sábados y Domingos, mediodía y noche



Lunes a Viernes por la noche. Sábados y Domingos, mediodía y noche Mail: el_antojo@hotmail.com



el_antojo@hotmail.com Oferta gastronómica: Se destacan distintos platos como las rabas a la romana, bastones de mozzarella, empanadas, tortillas españolas y por supuesto sus increíbles milanesas en sus distintas versiones (napolitana, calabresa, americana, fugazzeta, etc.)



El Antojo, explicó su propietario, tiene un cubierto que ronda en promedio los $ 2.000 por persona, lo que incluye cena, bebida y postre (el bodegón no abre los mediodías) y llega a los 10.000 cubiertos mensuales. Además, El Antojo fue elegida entre 32 participantes como la mejor milanesa porteña y superó a otros bodegones tradicionales como Bodegón Núñez y Manolo.

"Nuestra diferencia con otros colegas es que nuestra milanesa es más grande. Ponemos muchas cosas arriba y las papas fritas abajo para que se mantengan calientes. Yo digo que es diferente, no mejor porque todas las milanesas son ricas. Hoy en día mantenemos la calidad y el producto", apuntó Franco.