Día del Sushi: dónde pedir con descuento este fin de semana en los mejores restaurantes

El fin de semana largo de junio llega con festejos. Además del Día del Padre el domingo, el sábado 18 es el Día Internacional del Sushi , un típico plato asiático que cruzó océanos y fronteras hasta llegar a Argentina y popularizarse en cada rincón del país.

Con los años el sushi fue tomando protagonismo en muchos restaurantes y en las apps de delivery, convirtiéndose en una de las comidas más pedidas en Argentina. Según datos de la plataforma PedidosYa, el consumo de sushi creció un 28,34% en el último año concentrando el mayor número de ventas los días viernes, sábados y domingos.

En el marco de su día internacional, muchos lugares ofrecerán descuentos y promociones para pedir sushi este fin de semana .

Día del Sushi: dónde pedir con descuento este fin de semana

Pedidos Ya

Para festejar el Día Internacional del Sushi en Argentina , PedidosYa presenta Sushiday que se celebra el 18 de junio y ofrece descuentos de hasta 50% off. Entre las promociones destacadas se encuentran Sushi Club con 35% off en el combo combinado de 15 piezas, Sushi Pop con 40% de descuento en el combo Alaska y combo Black (40 piezas) y Che Sushi con 50% off en 25 piezas.

Para la Ciudad de Buenos Aires, La Causa Nikkei ofrece 40% de descuento en Salmón (25 piezas), Bunka Sushi 50% off en Pa Mei (25 piezas) y Sushi One, que también se encuentra en varios puntos de GBA, ofrece el plato de 12 piezas variadas a $900.

Para los residentes de la zona sur de Buenos Aires, Sushi Sensei posee 30% de descuento en la Tabla Ishiguro.

Fabric





Como propuesta para probar en esta ocasión, Fabric Sushi presenta el top 5 de las combinaciones más vendidas este año: Fabric Salmón Roll (roll con verdeo, palta, phila, salmón por dentro y fuera); NY Phila Roll (Salmón, Palta, Phila, con sésamo por dentro) y Tropical Roll (Salmón y phila, envuelto en mango, con salsa de maracuyá y batata frita); Fabric langostino roll y el clásico Bs As roll (Salmón, palta y phila, con salmón y sésamo por fuera).

SushiClub





En el marco del Día del Sushi, SushiClub celebra el SushiWeek con un beneficio exclusivo en compras online para delivery o take away que estará vigente del 13 al 19 de junio: el Combinado SushiClub de 45 y 60 piezas se ofrecerá a un precio especial de $ 4990 y $ 6230, respectivamente . Incluye piezas favoritas de la marca como el Buenos Aires Roll (salmón, langostinos, palta y queso crema, con salmón por fuera y salsa de sésamo), el Feel Roll (sin arroz, con salmón, queso crema y verdeo, envuelto en láminas de tamago) y el Honey Roll (salmón cocido bañado en reducción de miel y jengibre y cubierto de crocante de batata).



SENSO





Este 18 de junio Sensu lo festeja con una promoción en su nuevo local a la calle en Boedo (Av. Boedo 784): el combo "Sushi Surtido" (10 piezas), uno de los más vendidos de la cadena, se ofrecerá a $ 500. Además, se lanzará un combo de sushi vegetariano, buscando sumarse a las tendencias gastronómicas y ampliar su propuesta a todos los gustos y paladares.