Aprendió a hacer chorizos caseros, se llevó la receta a Estados Unidos y ahora arrasa con su local en Utah

Hace 15 años, el argentino Siro Dominguez montó su un pequeño emprendimiento de asado y chorizos en Utah, Estados Unidos. Empezó como un chiste, ya que aquel fue su último trabajo cuando vivía en Mar Del Plata en una fábrica de chorizos. "Empecé a buscar recetas y aprendí a hacerlos", comentó en el programa de Julio Lago en Radio Rivadavia.

Este emprendedor argentino nació en Córdoba, pero se crió en la ciudad costera de Mar del Plata, donde aprendió el oficio de la cocina.

Según contó en el programa radial, se mudó a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Spanish Fork, en Utah, hace 25 años, con el objetivo de radicarse legalmente con sus cuatro hijos, ya que en nuestro país se encontraba desempleado.

Dominguez es miembro de la iglesia mormona, y uno de los miembros de la comunidad lo invitó a trabajar en su compañía encargada de podar árboles. Se mudo a Utah y se dedicó a la jardinería durante 14 años.

Finalmente, tras ver varios tutoriales aprendió a fabricar chorizos y abrió su local, llamado Siro's Place. Allí, ofrece auténtica comida argentina: asado, chorizos, vacío y costillas. También ofrece otros clásicos argentinos, como medialunas y empanadas.

CUANTO CUESTA HACER UN ASADO EN EE.UU.

Una idea que está muy presente en el pensamiento de la mayoría de los argentinos es que la carne se paga muy cara.

Con el objetivo de entender si esta idea es real, la periodista Agustina Vivanco elaboró un informe desde Miami donde analizó el precio de la carne y explicó cuánto cuesta realizar un asado para diez personas -con bebidas y extras incluidos-.

En el texto, publicado en el portal Cadena 3, se describe cómo una comida de este estilo podría llegar a costar u$s 100 si es para 10 personas, mientras que el precio por un kilo de entraña argentina ronda los u$s 30 y del mismo corte pero estadounidense puede salir u$s 50.

A esto también se le suma que no suele haber mucha variedad en las carnicerías de Estados Unidos, ya que según los dueños de los locales, los norteamericanos "le tienen idea al chinchulín y a las menudencias". En cuanto al precio del vino, el mismo puede salir desde u$s 10 a u$s 15 los más baratos, mientras que los más caros llegan hasta los u$s 120 por botella.