Restaurantes abiertos en CABA: sólo mesas en la vereda, sin terrazas ni patios

Las últimas semanas de agosto fueron movidas para la gastronomía porteña. Después de 5 meses con salones cerrados y funcionando solo con delivery y take away, el viento de las nuevas medidas empezó a soplar un poco a su favor.

Por un lado, la Legislatura porteña aprobó la eximisión del pago de Ingresos Brutos para gastronómicos, y por el otro, desde el lunes 31 de agosto se permite - junto a una serie de protocolos- la gastronomía al aire libre en veredas (aún no está permitido en patios y terrazas). También, desde el colectivo A.C.E.L.G.A. que nuclea a los cocineros lanzaron un video en apoyo a la actividad y anunciaron que la Feria Masticar - evento gastronómico más importante de la ciudad- pasará a llamarse Conexión Masticar y será digital el 3 y 4 de octubre.

En las redes sociales no tardaron en aparecer las fotos de cafés en mesas de bares aunque el frío de los primeros días de la semana no acompañó a la movida al aire libre. Se espera que septiembre traiga días más cálidos. Mientras tanto, los locales que no estaban habilitados para tener mesas en la vereda tramitan sus permisos y quienes ya lo tenían, ajustan los protocolos para que la experiencia de regreso sea de un disfrute seguro.

"Desde el sector el estado es crítico tras 5 meses con mínimos ingresos. Miles de negocios cerraron y los que resistimos estamos en una situación muy crítica. Y cuando hablamos del sector no nos referimos solo a bares y restaurantes: la gastronomía es el medio que conecta lo agrario, lo rural y lo urbano, la comunicación, lo financiero... la cantidad de involucrados en una cadena productiva muy grande", explica Julián Díaz, chef, sommelier y dueño de La Fuerza, Los Galgos, Roma y 878.

Acerca de la apertura en espacios al aire libre, Díaz lo ve cómo positivo mientras se respeten los protocolos. "La realidad es que es más seguro que funcione la gastronomía al aire libre, incluso más seguro que un supermercado por ejemplo. Al aire libre no hay un gran riesgo", explica. De sus cuatro locales, 878 es el único que está a mitad de cuadra por lo que el espacio para las mesas es reducido pero tanto en Los Galgos, La Fuerza y Roma, al estar en esquinas, las mesas en la vereda eran un espacio habitual. "La gastronomía es un servicio a la comunidad. Por eso nosotros enseguida capacitamos a nuestros equipos para que nuestros clientes estén seguros. Creo si se hace con responsabilidad es positivo y que si se hace mal la vuelta atrás puede ser terrible. Así que se trata de un paso más hacia adelante pero hay que ser cuidadosos", subraya.

¡Volvieron las mesas al aire libre en los locales gastronómicos ����! Por eso, vine a @LosGalgosBar, un lugar que extrañaba mucho, en una de las esquinas más lindas de la Ciudad. Con Julián, el dueño, hablamos de lo contento que está de haber podido volver a sacar las mesas afuera. pic.twitter.com/It3ytfgGe1

— Diego Santilli (@diegosantilli) August 31, 2020

"En BASA armamos unas 6, 7 mesas, algunos almorzaron, pero probablemente el fin de semana que se pronostica mejor tiempo se acerque más gente. Esta semana vamos abrir en Villa Crespo Oh No! Lulu día y noche y ahí tenemos capacidad para 8-10 mesas con 1 metro y medio de distancia", cuenta Luis Morandi, dueño de ambos lugares y también de Gran Café. Acerca de los protocolos a implementar, Morandi aclara que no estan 100% definidos por el gobierno pero que no difieren mucho de lo que ya se estaba implementando. "Se puede usar vajilla normal, por ejemplo, no estamos obligados a usar vajilla descartable. Esta debe ser limpiada con alcohol, algo que hoy se redobla pero que ya se hacía. Hay costumbres de higiene que son naturales en las cocinas pero de las cuales se aumentó la frecuencia estos meses" explica.

Sobre cómo cambió la mecánica de trabajo, explica que se trabaja dividido en equipos por si llega a aparecer algún contagio. "Por suerte hasta ahora no sucedió, los equipos responden bien, hay un entendimiento de que es un tsunami esta situación y solo queda meterle para adelante", explica. Tanto Diaz como Morandi coinciden en que la eximición del pago de Ingresos Brutos, si bien no logra compensar del todo es una gran ayuda. "No es el impuesto más caro que tenemos que pagar pero cada peso menos ayuda", sintetiza Morandi.

Mesas en la vereda en Grand Café

Cinco aperturas para disfrutar en la vereda

1 - VICO WINE BAR

Abre sus puertas el miércoles 2 de septiembre sobre la vereda con mesas de hasta 4 personas, en el local de Palermo. El menú sera con codigo QR y habrá un protocolo para que el cliente ingrese a servirse el vino por copa de a una o dos personas a la vez, lo mismo sera aplicado para el acceso a los baños.

La propuesta para acompañar los vinos será de selección de quesos y fiambres, el infaltable cordero braseado, ñoquis de calabaza, ensaladas y postres, entre otros platos. Proóximamente abrirán el local en Villa Crespo. Vico Palermo - Honduras 5799 - 1164025610 - Martes a sábados de 17 a 00 hs

2 - BIS ARAMBURU

Bis reabrirá su vereda en el Pasaje del Correo con una capacidad 8 mesas de 2 ,3 y 4 personas separadas a 2 metros de distancia. El menú llegará a la mesa plastificado y desinfectado cada vez que sea solicitado, el mismo procedimiento se realizará en cada turno todas las mesas y los lugares comunes. Se ofrecerá la actual carta al estilo Rotisserie que diseño Gonzalo Aramburu y que está disponible para delivery y take away.

Horario martes a sábado de 12 a 00 hs - Domingos mediodías. Por la noche se ofrecen 2 turnos de reservas. Vicente Lopez 1661 – Pasaje del Correo – CABA - Reservas 11.4813.5900 o vía Whatsapp 11.2328.3664

3 - GONTRAN CHERRIER

La boulangerie Gontran Cherrier vuelve a brindar servicio todos los días en la vereda calefaccionada de su local, ubicado en una pintoresca esquina de Palermo. De acuerdo con el protocolo de bioseguridad establecido, dispone de 15 mesas para 2 personas y 4 mesas de 4 comensales, manteniendo la distancia requerida. Además, ahora suma servicio de mesa en el sector externo para evitar la entrada al local. Por su parte, los sábados y domingos se podrá disfrutar, de 11 a 22, de su exclusiva terraza, la cual cuenta con 10 mesas para 3 personas en cada una.

El menú se ofrece de manera digital mediante un código QR y también se dispone de cartas plastificadas que se desinfectan constantemente. Su horario de atención es de lunes a jueves de 9 a 20 h, viernes de 9 a 22h, sábados y domingos de 11 a 22h. Además, continúa disponible el servicio delivery y retiro take away todos los días a través del Whatsapp 1161782749.

4 - NININA

El restaurante Ninina vuelve a brindar servicio de mesa en la vereda de sus tres locales: Gorriti 4738, Holmberg 2464 y Museo Malba. Una gran oportunidad para volver a disfrutar al aire libre con sabrosas preparaciones de su cocina artesanal. Cabe destacar que el local de Holmberg y Museo Malba cuentan con calefacción en sus veredas.

De acuerdo con las normas y aplicando todas las medidas de bioseguridad establecidas, los locales actualmente disponen de 8 mesas en la sucursal de Gorriti, 12 en la de Holmberg y 10 en su espacio del Museo Malba. Como primera medida de seguridad, sumaron un menú digital a través de www.ninina.com al cual se accede escaneando un código QR. Incluso, el cliente puede hacer su pedido online con anticipación e indicar la hora y el local que visitará. Se recomienda pagar con MercadoPago para evitar la manipulación de billetes o tarjetas.

El horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 21 h. Además, continúa disponible el servicio de delivery y take away a través de su sitio web https://ninina.com/ o por Whatsapp al +54 9 11-6956-8470. Las entregas a domicilio se realizan por CABA y alrededores.

5 - VINOTINTO COCINA

Vinotinto Cocina, la rotisería moderna de Palermo, vuelve a atender en la vereda de su local de Palermo Hollywood con la misma modalidad de siempre: autoservicio, sin camareros. Su menú habitual, que hasta el momento se ofrecía para delivery y take away, estará completamente disponible con opciones de carne, pollo, cerdo, pescado y vegetales. Además, también estará disponible el clásico plato del día con posibilidad de sumarle sopa para acompañar. Algunas de las opciones son Estofado de ternera y cerveza negra; Pollo con crema de puerros y queso azul; Wok de cerdo lemongrass; Tofu BBQ con vegetales; Pesca a la plancha; entre otros.

Para garantizar la seguridad de sus comensales, las mesas estarán dispuestas con una distancia de 2 metros y se permitirán 3 personas como máximo por mesa y del mismo grupo familiar. Además, dispondrán 4 mesas individuales ubicadas en la barra y utilizarán vajilla totalmente descartable.

Los pedidos para delivery se siguen tomando por teléfono con envíos propios programados desde sus dos sucursales: Palermo Hollywood al 2135-3643 y Palermo Soho al 4861-4941. Dentro de las 20 cuadras a la redonda la entrega es gratuita; de lo contrario, se cobra el costo de envío.

