Quién es Matías Merlo de Cucinare: creó el primer tiki bar en Mar del Plata y de la Argentina

“Somos payasos sin circo y sin audiencia”, reflexiona Matías Merlo sobre el trabajo del bartender en tiempos de aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus, parafraseando a su colega Guillermo Blumenkamp, alma máter del Doppelganger (icónico bar de San Telmo). Porque si algo tiene en claro el emprendedor gastronómico y cantinero de mar es que los bares, y el Tiki en particular, sin clientes no son nada.

Con el cierre al público de la barra del Tiki -el primer bar que abrió en la Argentina de este estilo inspirado en la Polinesia- y la incertidumbre de cómo sobrevivirán los negocios gastronómicos después de la pandemia trabajando al 30% de su capacidad (para cumplir con los protocolos de la nueva normalidad), cada fin de semana se pone al hombro la movida 'El Tiki en casa' (a la que se suman sus tutoriales por IG Live) para llevar un pedacito del bar al living de sus clientes a pesar de la distancia.

Y, ahora, dobló la apuesta, llevando su Negroni de mar... a todo el país.

Kit para armar 'El Tiki en casa', la movida que ideó Merlo para llegar a sus parroquianos en Mar del Plata... Y ahora también a todo el país

"Desde lo económico, en este contexto es muy complicado hacerse cargo del gasto que genera tener un negocio, tanto en términos de empleados como de servicios. Desde lo personal, trato de no perder de foco lo que para mí es un bar y la función que cumple: generar un espacio de alegría y celebración. Se trata de continuar con esa misión a pesar de lo que vaya sucediendo", cuenta Matías Merlo, también surfista, sobre sus días de cuarentena en Mar del Plata.

El Tiki cumple 10 años y tenías planeado un festejo especial, que ahora quedó en pausa...

Este año iba a ser de ‘gran fiesta gran’, pero no dejará de serlo. Tal vez no desde el contacto, pero sí desde la celebración. Cuando empezamos hace 10 años teníamos como foco los tiki bar clásicos del mundo, que son un formato inspirado en la Polinesia y en todo ese universo fantástico y mágico del paraíso.

En esta década tuvimos un montón de cambios en nuestros cócteles y en la estética del bar, que se fue construyendo en el vínculo con artistas, clientes, turistas y gente de Mar del Plata. La idea este año es terminar de afianzar todo eso en el espacio, la carta, lo conceptual, la estética, la visual, el sonido. Cuando esto se empiece a soltar un poco, vamos a poder celebrar. Mientras tanto, aprovechamos el tiempo parado para lo que se puede hacer sin generar costos extra: ideas, bajadas de línea, manuales, arreglos, limpieza.

¿Cómo se adapta el trabajo de un bartender, que definís como ‘ser un buen anfitrión’, a la cuarentena?

Si hay algo que nos queda claro es que no estamos aislados. Las comunicaciones pueden seguir más activas que nunca desde el lado virtual, aunque obviamente no es lo mismo. Lo digital elimina un montón de sentires y sensaciones, pero ese aspecto de anfitrión puede seguir en tiempos de pandemia a través de un vínculo 2.0. Lo que hicimos con el delivery del Tiki Bar trata de ir más allá de los cócteles: desde la estética y el packaging, a la preparación, los perfumes y el hecho de llevarlos nosotros mismos puerta a puerta a cada uno de los clientes que suelen venir al bar.

Los viernes y sábados hacemos acciones en redes sociales y Lives con los mismos artistas, músicos y DJs que tocan en el bar para poder seguir estando en el living con cada cliente, tratando de comunicarnos y seguir encontrándonos. Eso me parece que es parte de ser anfitriones.

Todo el sector gastronómico está haciendo un esfuerzo muy grande por reinventarse y seguir trabajando. ¿Cómo es el caso del Tiki Bar y Salitre?

Salitre tuvimos que cerrarlo, lo vemos perdido. No pudimos cubrir los costos y tampoco tenemos la capacidad de generar deuda para después poder afrontarla. Con el Tiki, que es un poco mas chiquito, lo que hicimos fue seguir generando deuda con la esperanza de que en algún punto la podamos revertir. Tenemos la suerte de en estos 10 años haber hecho un vínculo con proveedores, que nos ayudan a seguir trabajando (y pagarles en el futuro), también con los empleados y los clientes. Pero la realidad es que esta cuenta corriente no puede resistir mucho más: ya van dos meses y no hay mucha capacidad de seguir afrontando la situación de esta manera.

¿Cómo te imaginas los bares el día después de la pandemia?

Es una gran incertidumbre, la que de verdad me quita el sueño. La mayoría de los negocios gastronómicos tienen entre un 15 y 20 por ciento de rentabilidad, hablando de lugares medianos y chicos. Si esa rentabilidad es baja con un factor ocupacional del 100%, veo muy difícil que se puedan mantener trabajando al 30%. Esto es necesario y se va a hacer, pero no creo capaz de sobrevivir muchísimos bares trabajando de esta forma. No es demasiado alentador el futuro, porque no solo va a bajar el factor de ocupación, sino también el tiempo de explotación de esos espacios con horarios de nocturnidad. Abrir a un 30%, con una rentabilidad del 15 o el 20 por ciento, no llega a cubrir ni siquiera el costo. Por eso suplir desde los hogares, con el delivery, o desde otros espacios el caudal que necesitas para mantener el negocio va a ser sumamente necesario.

¿Qué cambios deberán hacer los bares y qué cambios pensas que habrá en los clientes?

Como cliente no veo tan difícil acudir a los bares chicos, porque van a estar controlados. Lo que sí pienso es en la visual y la estética de estos lugares el día de mañana, cuando vuelvan a abrir. Yo voy a un bar para poder olvidarme un poco de los problemas, alejarme de la realidad, encontrarme con alguien. Las divisiones, los vidrios, todos estos elementos de la sanidad nos van a alejar un poco de esa realidad virtual que tienen los bares. El Tiki invita a un viaje polinesio, a que en junio, cuando acá hay 3 grados bajos cero, cruces la puerta y te sientas otra vez en la playa. Un barbijo, si bien es absolutamente necesario, te va a traer a la realidad sin dejarte volar mucho tiempo. Por eso estoy pensando cómo disfrazar todo eso para que desde la estética comuniquen otra cosa. Cubrir los vidrios divisores con plantas, para al menos dar la sensación que estás en una jungla y no en una vidriera o una pecera. No puedo parar de pensar en cómo va a cambiar el aspecto de estos espacios.

¿Qué ejemplos de reconversión viste en el rubro gastronómico que te hayan gustado?

Me han gustado los casos de personas que trataron de mantenerse ocupadas y en contacto con sus clientes. El Tiki sin clientes no deja de ser un espacio bonito con 4 paredes, porque lo hace la gente que está adentro: quienes trabajan y quienes concurren. En esta pandemia se vio eso: aquellos espacios que fueron construidos como un negocio, donde el vínculo no es tan importante, y aquellos que sí lo ven y, sin darle tanta importancia al aspecto económico que pueda generar el delivery, siguen en comunicación con sus clientes. En nuestro caso, lo que hacemos de delivery y take away no tiene una implicancia económica significativa, lo que más nos llena es cada fin de semana estar en contacto con quienes hacen el Tiki. En esta cuarentena eso se dio a la luz: se ve quiénes tienen ese vínculo y a quiénes le interesa verdaderamente el cliente. Hay una gran diferencia entre ser anfitrión o metre, para el primero es algo sincero y para el otro es un trabajo. Esta cuestión de sentirse feliz porque alguien viene al bar es el verdadero espíritu del anfitrión.

Por el coronavirus, Germán Martitegui reinventó Tegui, el mejor restaurante de la Argentina con delivery de alta cocina Su multipremiado Tegui lidera el ránking de mejores restaurantes del mundo. Tras cerrar sus puertas por la cuarentena ante el coronavirus, ahora reabrió en formato delivery. Paso a paso, cómo se reconvirtió el chef, su equipo y su menú de alta cocina

EL TIKI EN CASA