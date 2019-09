Pescado vegano: de qué se trata la tendencia que es furor en EE.UU. Ya hay opciones de atún, salmón y caviar a base de verduras y soja. Las ventas anuales de sustitutos de pescado asciende a u$s 10 millones, en comparación con los u$s 800 millones que genera la carne de origen vegetal.

Que el veganismo es una tendencia alimenticia en crecimiento, ya es un hecho. Pero la novedad es que también es un negocio y que ya hay empresas dedicadas a la carne de origen vegetal generando muy buenas ganancias.

Tal es el ejemplo de la empresa Beyond Meat, que ahora vale más de 9.000 millones de dólares después de su salida a Bolsa en mayo de 2019, y de Impossible Foods, que está valorada en 2.000 millones tras conseguir 300 millones de dólares de financiación en el mismo mes. Hace unos días, Burger King anunció que lanzará una hamburguesa de origen vegetal que imita a la carne, llamada 'Rebel Whopper', en San Pablo, Brasil, y que estará disponible en el resto de ese país entre octubre y noviembre. Así, busca sumarse a la creciente tendencia de empresas que buscan atraer a los comensales vegetarianos y veganos.

El éxito de esta tendecia, llevó a una veintena de empresas en los Estados Unidos a lanzarse al desarrollo de pescado y mariscos a partir de vegetales, según publicó Financial Times.

Si bien todavía no se venden en la Argentina, hoy son diversos los productos de pescado de origen vegetal: el salmón hecho a base de soja, las barritas de pescado ‘plant-based’ y el atún vegetal hecho con proteína de soja y almidón de tapioca.

Además de otros productos como los calamares, gambas y langostinos, también de base vegetal. IKEA, llegó incluso a crear el Sjörapport, nombre del ‘caviar’ de base vegetariana de la tienda de muebles sueca. El producto, que se encuentra en todas las tiendas de Europa, se puede adquirir en dos versiones: perlas negras o perlas rojas. Se trata de un ‘caviar’ hecho a base de algas kelp, un producto muy consumido en los países asiáticos.

Uno de los productos más difíciles de imitar es el atún. Chris Kerr, creador de Good Catch, pasó casi 20 años probando comida vegetariana pero no encontró ningún pescado de origen vegetal convincente. Por ese motivo, Kerr cofundó New Crop Capital a finales de 2015 para invertir en nuevas compañías de alimentos que no practicaran la cría industrial de animales y a principios de 2016 creó la empresa Good Catch - en la que se asoció con los hermanos Derek y Chad Sarno, ambos chefs vegetarianos-y produjo un atún a base de 6 vegetales, como arvejas y soja.

Para los consumidores, el olor y el sabor del pescado son más importantes que los de la carne. Por eso, Good Catch dedicó sus primeros años a optimizarlos. Chad Sarno recuerda que en la fase de desarrollo de su atún vegetal se lo dio a probar a su gato. Después de modificar algunos ingredientes, un día llegó a su casa y "al abrir la bolsa, el gato vino corriendo para comérselo. Le envié a Chris un video y le dije: ¡lo conseguimos!".

A principios de este año, el atún vegetal de Good Catch empezó a venderse en los supermercados estadounidenses junto a latas de atún real y la compañía está ahora en conversaciones con Tesco para entrar en el Reino Unido. Aún es un mercado incipiente: las ventas anuales de sustitutos del pescado en los EEUU asciende a u$s 10 millones, en comparación con los u$s 800 millones que genera la carne de origen vegetal. Sin embargo, no son pocos los que creen que tiene mucho potencial.

Kerr dejó de comer carne, pescado y productos lácteos en 2002 y declara que hasta ahora había sido un "vegetariano frustrado", porque tenía opciones limitadas a la hora de comer. Pero agrega que "la situación empezó a cambiar en los últimos 5 años, porque se pasó de productos mediocres a productos excepcionales". Además, sostiene que los pescados de origen vegetal pueden solucionar los problemas de la sobrepesca, los efectos negativos de la piscicultura y la contaminación por mercurio. Good Catch se centró en el atún, una de las especies más populares y más sobreexplotadas.