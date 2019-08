Masticar 2019: vuelve la feria donde los chefs cocinan en vivo

Tras un exitoso debut de verano en Mar del Plata, la feria Masticar vuelve a su sede histórica en el predio El Dorrego para celebrar su 10° edición con una versión invernal de la que será parte los principales chefs y restaurantes, así como los productores de alimentos de todo el país. Se llevará a cabo del 15 al 18 de agosto, como siempre bajo el lema 'Comer rico hace bien', que ya convocó a más de 150 mil personas a probar las recetas exclusivas propuestas por los integrantes de la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía (Acelga).

Entre las novedades, Narda Lepes, referente del grupo organizador, informó que "las clases de cocina van a ser techadas, por el frío", y que "cambiará la disposición del mercado", que contará con mayor superficie de exposición y venta -"la idea es que vengan 150 productores"- con productos frescos de estación que representen a todas las regiones del país y permitan trazar un mapa de sabores de la Argentina.

Con el chef Gastón Acurio a la cabeza, Perú volverá a ser el país invitado de Masticar. Otra de las presencias ilustres confirmadas es la de Mauro Colagreco, el cocinero platense cuyo restaurante obtuvo el primer puesto entre los 50 Best Restaurants of the World 2019: el dueño del restaurante Mirazur, en la costa azul francesa, y de la cadena local de hamburgueserías Carne, dará una master class en el Taller de Oficios.

Dado que esta edición coincide con el Día del Niño, en la Plaza de Niños se proyectará por primera vez cine, entre otras actividades que fomentan el vínculo temprano de los más chicos con la alimentación saludable.

Se realizó un concurso para que 10 mil personas entren gratis, así como un sorteo de 8 Experiencias Masticar que incluyen entradas, vouchers de comida y encuentro con un chef. Entrada: $ 200. Valor de los platos: $100, $150 y $200.